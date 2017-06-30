博愛座不是老人座 他用一張「長輩圖」讓你知道

網友用親切的長輩圖宣導，博愛座不等於老人座。（圖擷自「零號出口 Exit No.0」臉書粉絲團）

2017-06-30 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕最近有一名年近80歲的阿伯在台北捷運上，為了博愛座而大聲咆哮的影片也再度掀起博愛座是否要廢除的爭議。「零號出口 Exit No.0」臉書粉絲團則在昨天製作了「博愛座宣導長輩圖」，網友看見圖片也大讚「很貼近訴求對象風格的一張圖！」。

前幾天一名阿伯因不滿孩童坐在博愛座上，所以大聲訓斥孩童與母親，而其他乘客則看不下去阿伯的言行紛紛跳出來相勸，沒想到老翁竟破口大罵，「你到老了，你看你死得很難看」。這也不是台灣第一次發生博愛座的爭議，過去三不五時都會發生「誰能坐博愛座」的糾紛，因此台北捷運也在去年底與人氣插畫家當肯合作，推出一系列的宣導圖，強調「博愛座人人可坐，但請讓給需要的人」、「也許他（她）有需要，只是你看不到」。

「零號出口 Exit No.0」在臉書轉貼前幾天阿伯為了博愛座而與人起爭執的新聞，有感而發的製作了「長輩圖」來宣導，還幽默的調侃說都是「北捷宣傳不周，長輩以為博愛座是老人座，結果讓老人家如此大聲咆哮實在太不應該了！認同請按讚分享」。

這張「博愛座宣導長輩圖」也引起網友們熱烈討論，紛紛留言「很貼近訴求對象風格的一張圖！」、「第一次覺得長輩圖很順眼」、「真這個超級長輩圖XDDD」、「立刻轉去line」、「讓座是美德不是義務」。