閱讀零障礙 高雄推電子書「無障礙閱讀」服務

2017-06-30 13:50

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市府與出版社合作推出的「台灣雲端書庫＠高雄」，是全台第一個參考國外公共借閱權的概念，採「按次計費」的電子書租借平台。目前電子書借閱冊數已突破七十五萬冊以上，為了擴大服務範圍，高市圖在六月底搶先開通「無障礙專區」服務，全新功能再升級，讓視障讀者閱讀無障礙。

「台灣雲端書庫@高雄無障礙專區」參考行政院研考會推行的無障礙網站規範，以「定位點」（又名導盲磚）設計為主，搭配快速鍵設計來使用，幫助讀者快速定位使用及搜尋。「無障礙專區」可以搭配視障朋友操作電腦所需的「螢幕報讀軟體」（Screen Reader），輔助視障讀者便利的進入操作使用。

研發小組特別邀請不同背景條件的視障與視聽多障朋友參與體驗「無障礙專區」，並提供意見供後續研發參考，以因應國內外無障礙網頁環境標準規範的發展與需要。王姓視障讀者表示，這套系光無論在登入或搜尋書籍的部分，都非常的順暢容易使用，很高興無障礙專區對公共服務平權的重視。

高市圖指出，高市面積佔六都最大，人口也佔六都第二，山區地處偏僻交通不易，電子書已成為無障礙閱讀的最佳利器，此次「高雄無障礙專區」設置後，更帶給視障讀者閱讀新視界，一起加入雲端愛閱讀的行列。