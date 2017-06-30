冬山伯朗大道美景缺一角 明年6月再見了

冬山伯朗大道昨天黃澄澄的美景。（資料照，記者江志雄攝）

2017-06-30 13:19

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣冬山伯朗大道水稻結穗後，形成黃澄澄景致，冬山鄉公所居中協調，希望7月3日後再收割，但有部分稻穗熟成掉穀，農民今天開始割稻，一幅大自然美圖缺了一角，冬山伯朗大道美景要等到明年6月才能重現。

冬山鄉三奇奉尊宮後方農田，有條S型蜿蜒農路貫穿，視野遼闊，每年6月底水稻結上金黃稻穗，成為獨特農村風貌，被譽為冬山伯朗大道。鄉公所今年5月底在入口處，搭建6.5公尺高攝影高台，供遊客登台鳥瞰全景，原本開放到今天，鄉長謝燦輝考量明天童玩節開幕，後天是週日，決定延至7月3日再拆除高台，農民及代耕業者也同意展延收割日期，方便遊客拍照攬勝。

但因宜蘭縣最近連續下起強降雨，造成冬山伯朗大道一帶水稻倒伏，有些稻穗熟成掉穀，有農民表示，他在此栽種5甲地水稻，一天掉了500台斤稻穀，如果下起大雨，情況會更糟，不收割不行。

謝燦輝說，冬山伯朗大道水稻一年一收，金黃稻穗是農民心血結晶，收割與否尊重他們的決定，當地美景稍縱即逝，相約明年6月舊地重遊一同賞景。

水稻結穗熟成。（記者江志雄攝）

稻子收割後，大自然美圖缺了一角。（記者江志雄攝）