這家理容院不剪髮 竟然在賣『Ｏ』？

2017-06-30 13:15

〔記者胡琪俐／綜合報導〕在體感溫度飆破40度的夏季，能夠吃上1碗透心涼的冰品，是再爽快不過的事！週末生活版特別搜羅全台17間新開特色冰店（詳附表），除了冰品美味，裝潢更是別具特色，還有掛著「理容院」招牌的快閃冰店，就是要你清涼一整個夏天！

高雄的「南海理髮廳」賣冰不剪髮，你沒看錯，是真的！老闆Leroy不僅把骨董級理髮椅、烘髮機搬進冰店中，還以設計師名做為冰品的名稱，例如淋上草莓及奇異果果醬的「維多利亞」、提拉米蘇口味的「安東尼」。讓人驚訝的是，這還是家充滿實驗性質的快閃冰店，預計只營業到8月底。

喜歡台式復古風格的人，還可以到台中「剛好冰果室」嚐鮮，以舊式手搖剉冰機、木馬搖椅布置，還保留了裸露的紅磚牆面，頗具時代感，店內剉冰搭配各種新鮮水果配料，清涼又消暑。同樣走懷舊風的還有新竹「尋庄懷舊冰店」，店內充滿簑衣、復古小電視等老物件，走進裡面彷彿穿越時空回到過去，還能品嚐「西瓜配抹茶」等多元口味雪花冰，稱得上是美味與創意兼具。

而從台中起家的「路地 氷の怪物」，今年紅到台北了！裝潢走清新日系風，選用日本北海道鮮乳，改良雪花冰、冰淇淋製成綿密雪片冰，並以糖霜、竹炭粉製作成圓圓的大眼睛，塑造可愛又吸睛的怪物造型冰品。另一家位於台中霧峰的「琉 日式剉冰」也是打卡熱點，由兩位熱愛沖繩的大男生創立，他們在剉冰淋上藍色的夏威夷糖漿、頂端撒上餅乾屑，營造出夢幻的沙灘意象，清新海洋氛圍迅速在網路上引起話題。

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