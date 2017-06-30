零用錢多吸菸率增 國健署呼籲家長多陪伴

國健署建議陪同孩子跟著拒菸舞士張鈞甯一起響應國民健康署「拒菸舞士換頭貼」。（記者林彥彤攝）

2017-06-30 12:52

〔記者林彥彤／台北報導〕暑假快到了，衛福部國健署今天公布一項最新關於青少年吸菸的調查結果，發現青少年零用錢變多吸菸比率也升高，同時也發現吸菸青少年多與同儕、家長是吸菸者有關，不僅如此，有6成吸菸者第一口菸主要來自18歲前，呼籲家長多關心孩子的交友以及零用錢的花費。

依據國健署2016年國人吸菸行為調查發現，以每個月零用錢來看青少年吸菸率，每月零用錢少於500元的青少年吸菸率為2.3%、每月3500至4499元的吸菸率為12.2%、每月超過4500元的吸菸率更是高達21.9%；而家中父母有吸菸的吸菸率是父母無吸菸的2.4倍、多數好友吸菸的吸菸率也是無好友吸菸的12倍。

衛生福利部國民健康署健康教育及菸害防制組長羅素英指出，此次調查發現青少年的吸菸率與零用錢多寡有關，顯見零用錢越多其吸菸率也較高，平均1/3的買菸學生，每月至少花800元買菸，相當於每月購買10包菸。

不僅如此，青少年也容易受周遭環境影響，如果其周遭朋友、同儕或家長有吸菸習慣，在18歲前接觸菸品的機會也較大，而從吸菸人口調查也發現，18歲前接觸未來拒菸也就更加困難，約每3人就有2人上癮。

羅素英提醒，暑假要到了，家長應該要留意孩子交友的狀況，以陪伴取代零用錢，如陪同孩子跟著拒菸舞士張鈞甯一起響應國民健康署「拒菸舞士換頭貼」的活動，另外若是家中有吸菸的長輩，也建議多鼓勵其提早戒菸，以降低日後罹患心血管疾病的風險。