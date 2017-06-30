農務服務團突喊卡 南投125人明起失業

2017-06-30 12:23

〔記者張協昇／南投報導〕南投農業缺工約3000人，由勞動部辦理的「農務服務團」屆滿1年突喊卡，縣內125名團員明起失業，縣議員張志銘今天召開記者會表示，農委會雖啟動「農業耕新團」計畫銜接，但名額僅20人，且人力統一由中寮農會招考及調度，無法改善南投複雜且龐大的農業缺工問題，盼能續辦「農務服務團」，或擴大「農業耕新團」規模。

勞動部為改善國內農業缺工問題，去年7月依據「鼓勵國民從事農業工作就業獎勵試辦計畫」，在南投縣大張旗鼓招募農務人員，打出工資加上津貼，每位成員月領35K以上，且享勞健保，隨即有4個鄉鎮市社團響應成立5個農務團，半個月就成功招募125位非農民身分的勞工投入農務，為解決縣內農業缺工，注入一股強心針。

由於南投縣執行此計畫成效良好，縣政府認為第2年計畫會續辦，未料本月19日卻接獲勞動部口頭通知不續辦，農務團成員7月1日起即失業，引起農業界一片嘩然，而成員也感到錯愕，不知未來何去何從？

雇主李成宗表示，過去都是透過工頭找來農工，但農工中若有非法外勞，雇主根本不知情，卻要被裁罰15萬元，且以往農工大都是中老年人，沒有勞保，一旦發生職災，常衍生紛爭，有了合法農務人員，雇主就不會有這些煩惱。

擁有碩士學歷的農務團成員林奕帆也現身說法指出，南投農務團運作1年來已上軌道，透過在地社團自主經營，不但讓在地人獲得較安定的工作機會，雇主也能雇用到合法農工，盼政府能續辦，並推廣到全國各農業鄉鎮市。

承辦竹山地區農務團、目前也擔任南投縣農業勞工職業工會理事長的張志銘強調，南投縣農作物呈現多元樣貌，加上高山農區、河谷農區及原住民鄉等，作物分布廣散，農業缺工問題複雜，驟然停辦「農務服務團」，除過去1年辛苦建立的運作系統前功盡棄外，承接的「農業耕新團」也因招募人力太少，及由單一農會統一招募與調度人力的運作模式，勢必難以有效改善各地農業缺工，問題值得重視。