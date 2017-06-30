日本女導演拍《台灣萬歲》 今在台東全球首映

2017-06-30 11:36

［記者黃明堂／台東報導］日本女導演酒井充子拍攝的《台灣萬歲》紀錄片，今天在台東秀泰影城進行全球首映會，該片從台東山與海子民的故事，描述認真過每一天的台灣人。她從2000年開始來台灣拍紀錄片，至今17年，從處女作《台灣人生》到《台灣認同》，這是她台灣三部曲紀錄片的最終回。5部作品中就有4部拍台灣，想讓更多日本人認識台灣。

酒井充子與攝影師及助理，從前年11月開始，數度來台東，拍攝台東成功鎮鏢旗魚漁民，及縱谷延平鄉年輕原住民老師的故事，忍受暈船之苦，出海10多次，為的是捕捉到漁民力道，表現台灣人數百年來歷經各種政權統治，仍保有台灣人堅毅的力量。

她說，台灣從荷蘭統治以來，雖然歷經不同政權，但山沒變，海沒變，在這個島上生活的人，也一直守護著這個島，認真的過每一天。

今天首映會，台東縣長黄健庭夫婦、東元集團會長黄茂雄，還有日本來的人士與媒體等近百人參與，欣賞影片前以日、台語高喊「台灣萬歲」！黃健庭感謝酒井將台東最美的一面傳播出去。

酒井原本背了一篇國台語的致謝詞，但說了幾句就打結了，直說「拍謝」、「甘蝦」！

酒井充子原本是北海道新聞記者，與台灣素無淵源，但看到台灣知名導演蔡明亮的作品《愛情萬歲》後，深深被電影中場景吸引，1998年第一次來台灣，為的是尋找電影中的場景，而那一趟台灣行，改變她的人生。

她辭掉記者工作，2000年隻身來台拍攝紀錄片，訪問了5位日本治台時期出生的台灣人，片名就是《台灣人生》，2009年在日本上映，她說，沒想到首映就爆滿，當中有很多觀眾是灣生，或灣生的家人。

後來她拍攝旅日台灣建築師郭茂林的個人紀錄片，成為另一部作品《台灣認同》。

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