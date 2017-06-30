吃電的綠能新渡輪 11月投入旗津－鼓山航線

2017-06-30 10:54

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市行駛旗津和鼓山間的老舊渡輪，行駛間總會讓乘客聞到濃濃的油煙味，不過，今年11月將有第一艘吃電的綠能新渡輪投入營運，屆時乘客將可免於聞到油煙味之苦。

高雄市議員簡煥宗曾針對旗津渡輪老舊，必須經常歲修，造成輪船在調度上出現問題，影響旗津居民行的權益，104年11月23日在高雄市議會第二屆第2次定期大會市政總質詢時，要求市府改善，經市長陳菊允諾動用第二預備金，打造兩艘全新綠能渡輪。

為了解新渡輪進度，簡煥宗昨邀集高雄市政府交通局、研考會以及高雄市輪船股份有限公司，前往負責打造廠商靖海造船廠進行了解。

他指出，目前第一艘電力渡輪主體結構已完成超過50％，新渡輪第一層可容納50部機車（含人），第二層可以容納100名乘客，預計今年10月下水測試，11月份就可加入旗津─鼓山航線。第二艘渡輪也將於7月份公開招標，預計明年底完工加入航運。

簡煥宗表示，相當樂意看見這兩艘電力渡輪趕快加入旗津─鼓山航線，並強調，以往的渡輪都以柴油引擎作為驅動力，造成乘客必須忍受油煙味，現因大眾環保意識提升，他對市府打造綠能交通運具的決策給予肯定。

在現勘過程中，簡煥宗並詢問造船廠幾個問題，包括電力渡輪充電時間以及運載時間大約有多長，由於渡輪航行會穿越高雄港航道，如果突然失去電力如何應變，靖海造船廠則回覆，電力渡輪充電時間約3小時，雖然可運載乘客時間約4小時，但是運行中會利用太陽能和動能再進行蓄電。航行中如遇失去電力，船體即會啟動緊急備電系統，以確保民眾搭乘安全。