5月製造業景氣燈號續亮低迷黃藍燈 惟信號分數微增

2017-06-30 10:40

〔記者陳梅英／台北報導〕台經院今日發佈5月製造業景氣燈號，雖然全球景氣維持溫和復甦態勢，帶動國內製造業相關數據表現，如外銷訂單、進出口貿易及工業生產指數等，然國際原油與原物料價格回跌，影響售價面指標表現，整體製造業景氣信號分數由4月10.83分，增加0.33分至5月的11.16分，景氣燈號仍維持在低迷的黃藍燈

台經院指出，製造業景氣燈號雖呈現與4月相同的黃藍燈，但是從信號值觀察，分數已較4月為高，未來除謹慎觀察全球經濟動向外，近期國際原油與原物料價格走勢，及美國聯準會升息後對於新台幣匯率影響、蘋果新機上市進度與後續銷售表現等，這些將是影響下半年製造業景氣之重要因素。

就105年5月景氣信號各主要組成項目觀察，有4個項目分數增加、1項減少，經台經院試算模型加權後，信號值增加0.33分，其中以售價面減少0.65分最多，原物料投入面增加0.50分居次，而成本與需求面分別增加0.25、0.19分，經營環境面則略為增加0.02分，燈號仍落在代表景氣低迷的黃藍燈。

探究原因主要在於本月石化原料廠商與煉油設備完成歲修，使得原物料產能恢復，加上下游廠商庫存去化順利，購料需求轉強，帶動原物料投入與需求面指標表現，然國際原物料價格走低，影響產品售價面指標。

從細部產業來看，受到國際原油與原物料價格下滑，影響產品價格走低，然部分業者工廠歲修結束，加上下游因庫存偏低使得購料需求增加，整體原物料相關的產業表現較上月好，如化學材料與金屬基本業；在半導體產業方面，受惠於客戶端庫存化順利、半導體高階製程訂單挹注，使得進出口、外銷訂單與工業生產指數仍維持正成長表現，然受到基期因素漸退，成長幅度已較上月趨緩，因此本月電子零組件業表現仍維持低迷的黃藍燈。