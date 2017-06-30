新興養殖魚種龍虎斑崛起 每斤240元追過龍膽石斑

2017-06-30 10:19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕新興魚種「龍虎斑」近年崛起，過去魚苗育成率不到3成，經市府輔導後技術大突破，育成率提高達9成，產地價每斤飆到240元，追過龍膽石斑每斤180元，經濟產值近2億元，成為養殖界新寵兒。

市府動保處表示，龍虎斑是龍膽石斑與虎斑雜交而成，又名珍珠石斑、虎膽石斑，肉質兼具龍膽石斑的Q彈紮實、虎斑的細緻，相較龍膽石斑1尾達30斤，龍虎斑重量僅10分之1，每尾約1到2斤，養殖特點是成長快速，只需9至10個月即可收成。

林園區李姓業者從服務業轉行投入養殖業，專門生產龍虎斑仔苗，卻常因爆發病毒性疾病，造成魚苗大量死亡，一度萌生放棄念頭，求助動保處林園水產檢驗站，透過疾病檢驗、改善飼養方法，包括營養配方調配、全程水質監控，精研育成技術、加強飼養管理，終於成功培育龍虎斑魚苗。

海洋局指出，高市是石斑魚的故鄉，產量高居全台之冠，養殖超過30年歷史，經濟產值近20億元，其中龍虎斑養殖面積超過50萬公頃、放養數量980萬尾，估計每5萬尾產值100萬元，經濟產值近2億元。

永安漁會總幹事黃鶯表示，龍膽石斑過去每斤300、400元，近年因技術外流，加上需求量減少，價格下跌；龍虎斑前年受寒害影響，加上技術門檻高，今年物以稀為貴，產地價每斤飆到240元，已追過龍膽石斑每斤180元。