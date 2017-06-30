不滿被酸月入逾10萬 台大教授揭露真相！

2017-06-30 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕教授真的好賺嗎？台大法律系教授李茂生今凌晨於臉書撰文指出，「有人在酸我說教授有很多業外收入，月入絕對不只十萬」，讓他忍不住公開真相，並直言「下次如果有不是教授的鄉民在（再）胡說八道，那就可以直接剪貼此文去打臉」。

李茂生表示，首先以法科教授接研究計畫而言，通常接到的計畫，總額不超過100萬，其中會入口袋的主持費1個月僅1萬，且申請計畫不是為了收入，而是為了得到升等的點數，「每年能夠有一個計畫，那就應該偷笑」。

其次是兼課，1小時約8、900元，「副教授與助理教授更低，甚至比不上家教」，且每週兼課不得逾4小時。

第三是演講，機會其實不多，即使有機會，「公家機關一個小時一千六，碰到學生社團的活動，那就更辛酸了」。另外，出席各類校外會議、研討會，2、3小時領2000元，但交費自付，外縣市的才有車資。

第四是教授兼導師，1人1學期約百餘元、限制30人，若是指導論文，1篇的指導費約4000元。

第五是稿費，寫專欄、書籍推薦文，1篇大概2、3000元，但機會少。至於投稿學報、一般商業雜誌，通常無稿費，或1字若以1、2元計算，「就算是豐厚」，且「寫再多也只會給個一萬多」。

第六是在職進修課程的鐘點費，「一般而言一兩千塊是逃不掉」，但並非每位教授都有機會授課。

第七是擔任院長、系主任，「每個月會有一兩萬的主官加給」，可惜機會不多，「運氣好的一生大概只有那麼一兩次機會」。

第八是得獎，包括教學優良獎、優良導師獎、校內服務獎、校外服務獎、院內服務獎、講座教授獎等，「獎金不一，機會僅少」。

網友見狀直呼，「鉅細靡遺，老師也太直接了」、「想賺大錢的不適合當教授」、「老師真的辛苦了，薪水真的不如外界想像啊」。