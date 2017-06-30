擦亮文化瑰寶 打彰化文青品牌從這裡出發！

彰化市武德殿是是日治時期的武道場所。（記者張聰秋攝）

2017-06-30 09:48

〔記者張聰秋／彰化報導〕在中央和彰化縣文化局及所有權人的經費挹注和努力下，修復問題懸宕逾10年的彰化市武德殿與和美鎮街長宿舍，都可望在今年順利解決，且修復完成後將活化為文創精品與藝術創作的新天地，主打在地的彰化品牌。

彰化縣文化局長陳文彬表示，縣內5個受法定文資保護的古蹟和歷史建築，大城鄉咸安宮、和美鎮街長宿舍、北斗鎮富美館、彰化市武德殿、彰化市牛埔遺址，這些修復計畫，曾因爭議或司法糾紛而延宕近10年甚至10年以上，造成修復計畫停擺，今年在中央挹注7成經費，加上縣府自籌款2成及私人財產所有權人負擔1成，都能在今年內陸續展開修復。

陳文彬指出，前述5項修復總經費共8732萬元，待議會審議通過即可開始進行，文化局規劃修復完成後，彰化市武德殿和和美街長宿舍將活化為文創市集中心，其中，武德殿委外營運，文化局最近已審核過營運計畫畫，未來武德殿外的大廣場，將作為假日文創、在地小農市集或跳蚤市場等文創天地。

陳文彬說，地方對於和美街長宿舍修復活化，想法和意見多元，公所希望有鎮史館，地方代表建議要有故事館，街長宿舍附近緊鄰德美公園、道東書院等場所，文化局希望把四周有歷史人文意涵的景點，跟街長宿舍串連，經由群聚效應，在和美鎮市區出現文創新亮點。

5處修復地點今年都會陸續動工，牛埔遺址將進行千年史前遺址的試探勘，古蹟的咸安宮和武德殿，以及歷史建築的街長宿舍與北斗富美館，進行不同的裝修和維護工程。

和美街長宿舍建立於明治年間，是單一樓層的日式木磚混砌建築，屬和洋折衷式的派出所廳舍，是和美鎮目前唯一保存完好警察官吏派出所，見證和美鎮的發展史，而彰化市武德殿建造於1929年，是日治時期台中州彰化郡從事柔道與劍道活動的武道場所。