06/30 各報重點新聞一覽

2017-06-30 06:45

自由時報

趙藤雄涉弊、掏空 被約談

遠雄集團創辦人趙藤雄才因涉合宜住宅弊案，被判刑二年、緩刑五年確定；現又涉嫌將遠雄人壽保戶的資產當成私人金庫，以四間人頭公司承包遠雄人壽的工程，掏空遠雄人壽資產上億元，另涉新北市多項土地開發舞弊案；檢廉昨兵分五十路搜索並約談趙藤雄等六十六人，漏夜偵辦中，陸續移送北檢複訊。

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立院三讀// 教職員18％ 2021年歸零

繼公務員年金制度改革完成立法後，立法院臨時會經三日奮戰，昨三讀通過「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」。18％優存制度將於2021年全數歸零，包含優存在內的退休總所得也將在十年內從本薪二倍的75％降至60％。教職員月退休金起支年齡將延至65歲，但中小學教師為58歲。

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美參議院軍委會通過// 美軍艦可停靠台灣港口

美國參議院軍事委員會廿八日完成「2018國防授權法案（ＮＤＡＡ）」審議，同時通過一項涉台條款，同意美國軍艦定期停靠台灣高雄港或其他適當港口，並允許美國太平洋司令部接受我方提出的軍艦進港要求。該案尚須參、眾兩院通過，並由美國總統簽署執行，但有機會成為我國和美國斷交卅八年後軍事交流的一大進展。

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蘋果日報

趙藤雄 再涉掏空遠壽

營建霸主、遠雄企業團董事長趙藤雄再爆醜聞！曾任遠雄人壽董事長的趙，被檢調懷疑與部屬自2007年起藉人頭公司搶標遠雄人壽相關工程，並灌水顧問費涉掏空；另遠雄人壽取得新北市海山煤礦舊址旁土地申請都更欲造鎮，則疑有新北市議員周勝考護航，且有官員涉貪，檢廉昨兵分50路，搜索遠雄總部及新北市府等地，並以被告身分約談趙、周及市府城鄉局官員、證人等共66人，漏夜偵訊釐清。

延燒 傳長庚41急診醫出走

長庚醫院急診醫師離職風暴擴大，除林口總院22人請辭，昨證實基隆院區也有5到6人求去，至晚上更傳出北部院區合計已有41人申請離職；總院院方昨僅稱未核准任何離職單，董事長王瑞慧已定今天自美國返台，將與醫師面對面溝通。醫界昨力挺長庚急診醫師，痛批院方不該為節省成本犧牲急診部；民眾則憂心，以後在急診室不但可能等不到病床，恐連醫生都找不到。衛福部不排除介入調查。

聯合報

綠委保證7月5日前瞻要過 藍：不輕易妥協

行政院所提「前瞻基礎建設特別條例草案」在立法院及社會上引發高度爭論，如何在立院審議通過，也成為各界關注的焦點。隨著年改法案的完成三讀，民進黨立委昨天向行政院保證，有信心在下周三（7月5日）前完成三讀。不過國民黨團已表示對政院版本不會輕易妥協，立院朝野對峙氣氛，一觸即發。

一例一休明起勞檢…違勞基法舊規定 也以輔導為主

一例一休明天進入七月檢查期，勞動部昨與各地勞政主管會面後決定持續輔導業者，檢查期同步進行宣導、輔導、檢查和協助改善等四大措施，檢查也會採分級、專案、特定案件和申訴案件等四種，其中分級檢查會鎖定五千家高工時、高違規業者。至於是否開罰？勞動部長林美珠昨說，由地方衡量個案狀況。

中國時報

趙藤雄再陷弊案 掏空遠雄人壽、建設

遠雄集團董事長趙藤雄再陷弊案風暴！台北地檢署懷疑，趙藤雄涉嫌自2007年起多次安排新北市議員周勝考與兒子周韋翰的「勝益營造」等4家人頭公司承攬旗下遠雄人壽的工程，不僅隱匿遠雄人壽、遠雄建設的關係人交易，還浮報工程款中飽私囊超過1億元，趙另涉新北市土城、新莊等都市計畫弊案。

郭台銘怒撕報 報業公會嚴正抗議

鴻海董事長郭台銘不滿《工商時報》在本月22日頭版刊登「競標東芝半導體，鴻海出局」，於22日中外記者會上撕毀《工商時報》頭版，台北市報業商業同業公會昨（29）日召開理監事聯席會議，會中提案通過，認為郭台銘此舉「事涉輕蔑新聞自由，本會無法接受，予以嚴正抗議」。