各地高溫達35度 午後雷陣雨範圍擴大

中央氣象局指出，今天（30日）各地高溫約在32到35之間。（資料照，記者黃志源攝）

2017-06-30 06:27

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（30日）各地高溫約在32到35之間，降雨方面，上半天除了南部、東南部有一些局部短暫陣雨外，各地大致都還是晴朗的天氣，午後雷陣雨的範圍則比昨天擴大，西半部的平地出現午後雷雨的機率明顯提高。

氣象局表示，今天各地高溫依然在32到35度間，天氣炎熱、紫外線指數偏高，氣象局提醒民眾外出請注意防曬並多補充水份以避免中暑。

降雨方面，上半天除了南部、東南部有一些局部短暫陣雨外，各地大致都還是晴朗的天氣，午後雷陣雨的範圍則比昨天擴大，除了各地山區降雨機率高以外，西半部的平地出現午後雷雨的機率也明顯提高。

氣象局預估，週六至下週四（7月1日至6日）各地主要是多雲到晴、午後有局部雷陣雨的天氣，迎風面東南部地區及恆春半島偶爾會有不定時的短暫陣雨，此外週六這兩天水氣較多，南部沿海地區也可能有些零星的短暫陣雨。

氣溫方面，由於上午雲量較少，太陽輻射增溫明顯，各地高溫大多有32至34度，天氣依然炎熱，從事戶外活動一定要注意防曬並多補充水分，以防中暑等熱傷害。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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空氣品質方面，北部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級。指標污染物為臭氧（午後時段）。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 ~ 40 29 ~ 39 32 ~ 38 28 ~ 36

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線為過量至危險級。（取自氣象局網站）