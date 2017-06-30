「可按壓肚子」療癒系手機殼 網友：超想要！

2017-06-30 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕市面上手機殼百百款，甚麼樣的手機殼最有特色，最能奪得眾人眼光呢？近日韓國超火紅的療癒系手機殼，讓網友直呼：「超可愛」、「好想要」!

韓國網站casepub推出3種手機殼，除了可愛的卡通圖案之外，手機殼上還黏了一隻可以按壓肚子的小貓玩偶。網友們紛紛留言，「根本是我的肚子」、「哦哦哦好舒壓呀」。

其實手機殼的創意層出不窮，日前網友在《Dcard》上分享一張網購手機殼的圖片，沒想到是台灣特色小吃「雞排配珍奶」，引起大家熱烈討論。