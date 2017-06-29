40項新制7/1上路！ 方向燈打錯、開車門肇事都要罰

2017-06-29 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕行政院今（29）日公布，有40項新制將從7月1日起上路，相關措施涉及9個部會，其中包含多項強化管理項目，如年滿75歲長者每3年換發駕照、駕駛換車道或轉彎若打錯方向燈將開罰、醫院不得附設殮或殯奠祭設施等。

行政院長林全是於今上午在行政院會上就「7月1日實施新制」提出說明，40項新措施將自7月1日起陸續實施，像是納稅義務人於7月1日起就可使用健保卡或金融憑證，辦理遺產及贈與稅網路申報及線上轉帳。7月11日起外籍旅客則可持銀聯卡申請特約市區退稅，9月1日起預定放寬適用範圍，節省外籍旅客辦理退稅時間。

在交通新制方面，針對變換車道未使用正確方向燈，以及未依規定開啟或關閉車門而肇事等違規行為進行舉發及處罰。針對75歲以上的高齡駕駛人也需完成「體格檢查」及「認知功能測驗」，並於合格後換發有效期3年的駕照。另為加強安全監控，9月1日起將要求遊覽車客運業車輛全面裝置具有GPS功能的設備。

針對戶政便民服務方面，民眾於7月3日起得向戶籍地地方政府任一戶所辦理出生登記，也可上網傳送數位相片後再前往戶所辦理國民身分證。

至於食品安全方面，奶油、乳脂與抹醬等產品將自7月1日起實施標示新制，乳脂肪需達到80%以上才能稱為「人造奶油」、油脂含量達10%以上未達80%之產品，其品名應標示「脂肪抹醬」。又如食品業者需投保產品責任保險、自動販賣機販售食品應標示食品內容物、產地、過敏原、重組肉、含基因改造食品原料、鉀及碘酸鉀之限量標準等。

其他相關措施還包含，醫院不可設靈堂等祭奠設施；8月起中華郵政將調漲郵資、學校午餐採用4章1Q食材等。所謂「4章1Q」，指的是吉園圃、CAS台灣優良農產品、有機蔬果、產銷履歷和生產追溯QRcode。

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行政院及各部會106年7月1日起新實施攸關民眾權益之重大政策或措施彙整版定稿 by Anonymous vHs4cPQb on Scribd