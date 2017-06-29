金門登島「第一龜」 傷癒重返大海

第一隻登島的綠蠵龜傷癒，準備重返大海。（記者吳正庭攝）

2017-06-29 22:48

〔記者吳正庭／金門報導〕第1隻踏上金門島的綠蠵龜，經過41天悉心診治照料，身上疑似病變色斑已逐漸褪去，今天在逾百名大、小朋友祝福下，由后湖海灘出發、重返大海。

這隻被獸醫師暱稱「西瓜」的保育動物綠蠵龜，5月18日突然闖進金湖漁港，縣府接獲通報趕到現場，牠還在港區內咬食垃圾，立刻被帶回檢查。

這是金門歷年首度有活體綠蠵龜現身，經過獸醫檢查，身上有疑似病變色斑，一個月的診療與收容期間，還曾排出一些類似漁網的物件，其餘並無大礙；縣府等單位評估，已達野放標準。

今天上午，這隻約2至5歲的幼龜，在縣府與金門縣野生動物救援暨保育協會、庵湖分校師生、慈濟功德會等團體見證下，牠不停眨動的靈活雙眼，踩著調皮又不整齊的「步伐」，從后湖海灘緩步又開心的重返海洋。

縣府表示，這是縣府多年以來首起海龜救傷順利野放的紀錄，雖然經驗不足，有幸在金門野生動物救援協會、國立海洋大學海洋生態暨保育研究室、國立海洋生物博物館、台大獸醫院獸醫及農委會林務局協助下，綠蠵龜得以透過線上診療與諮詢，解決動物移動及相關花費，更讓相關單位藉此建立起新的合作模式，產生最大效益。

第一隻登上金門的綠蠵龜，在逾百位大、小朋友歡送下，一步步向前，重回海洋懷抱。（記者吳正庭攝）

為治療綠蠵龜傷勢，醫傷專家有時會準備「豐盛」的食物，在裡面摻入藥品，讓海龜吃下去。（金門縣政府提供）