「火柴盒の物語」特展 見證台日不同風情文化

50年前的日本火柴盒。（記者洪瑞琴攝）

2017-06-29 23:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕真理大學台灣文學資料館榮譽館長張良澤收藏1966至1970年代日本火柴盒，起碼有1萬個以上，精選圖解是國內少見以火柴盒為主題書作。台南文化中心舉辦「火柴盒の物語」特展，即日起展出由張良澤教授、莊永明老師收藏的日本與台灣類型火柴盒，見證台日經濟起飛年代與不同風情文化。

張良澤說，早年留學日本半工半讀，在叔叔的麻將店打雜清廁所，從中午12點忙到淩晨2點不得休息，清理垃圾發現被客人丟在椅腳下的日本火柴盒非常精緻好看，撿火柴盒偷空欣賞，成了唯一娛樂與精神慰藉，走在街道上隨處發現漂亮火柴盒就撿拾也成為興趣習慣。

張良澤說，自己不是刻意的專業收藏，留日返台帶回2大箱一直保留著，直到近幾年翻箱整理，才意外發現各式火柴盒象徵日本文化與經濟發展。例如日本設計的火柴盒，常以傳統文化作封面， 其中又以「浮世繪」系列為大宗，浮世繪為日式版畫，用色淡雅恬靜，描繪主題多以庶民生活各種面向，其中不乏大量的風景繪或仕女繪，例如鈴木春信的《雪中相合傘》、喜多川歌麿的《難波屋おきた》等仕女繪常是火柴封面上的主角。

而在台灣的火柴盒，在打火機普及之前，火柴是重要民生物資，因此火柴生產也成為一項專門專賣的產業，自然成為許多餐廳、商家也會印製宣傳火柴盒做贈品，扮演宣傳行銷重要角色，盒面商標各具特色，比如經典的猴標火柴盒，是很多人小時候記憶。

日本古早火柴盒。（記者洪瑞琴攝）

日本火柴盒封面以「浮世繪」為大宗。（記者洪瑞琴攝）

日本火柴盒呈現傳統文化。鈴木春信的《雪中相合傘》（圖右）常是火柴盒封面。（記者洪瑞琴攝）

台灣古早火柴盒。（記者洪瑞琴攝）

台灣古早火柴盒。（記者洪瑞琴攝）

張良澤分享火柴盒故事。（記者洪瑞琴攝）