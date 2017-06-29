阻公務員入場養雞場遭罰 公所議員互槓

2017-06-29 22:51

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉樂樂等5間養雞場，昨天業者拒絕讓縣府公務員複查，甚至還出言不遜辱罵引發軒然大波，縣府農業處已決定針對不開門讓縣府進門複查一事開罰10萬元。

枋寮樂樂等5間養雞場，設立後因為屢屢飄散雞屎臭味，居民生活品質慘遭荼毒，群眾曾聚集抗爭，後養雞場和鄉公所切下切結改善，但未有明顯進展，鄉民無奈陳情，日前農委會入場檢查，認定樂樂等5間養雞場因獨立入、排水口及出入口，甚至水源等都不符「分場原則」，限期5場皆改善，或是變更申請為一場，昨天縣府公務員前往複查卻被拒於門外。

養雞場負責人之一、縣議員周碧雲回應，養雞場依法由鄉公所、縣府審查設立，養雞場不是不歡迎縣府及公所人員複查，而是防疫期間真的不方便讓人進入，接獲排程公文後曾回文予縣府敘明防疫的理由，自認盡力配合改善防污設施，如此頻繁查核，反而是不堪其擾，但一切依法處理，會配合農業處在非防疫情間的複查。

鄉公所指出，5場「扮」1場的情事至今未改善。鄉長盧文信說，事前就依法發送公文通知複查時間，就算業主以「防疫期間」仍不得牴觸畜牧法賦予公務員稽查，如此反而讓人懷疑業主是否真有改善；而若有公所部屬受辱罵，將會採取相對應法律途徑，確保執法尊嚴。

至於業者電話中出言不遜用不雅言辭回嗆稽查人員部分，農業處正與法制單位研議，是否進一步循司法途徑處理；處長黃國榮強調，農業處同仁依法執行複查，公權力、尊嚴與安全都要受到維護與保障。