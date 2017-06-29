「一例一休」檢查期如期上路 勞動學者：肯定

2017-06-29 21:51

〔記者吳柏緯／台北報導〕勞動部今與各縣市勞動主管機關閉門長談後，決議一例一休檢查期按照既定計畫，7月1日準時上路，同時繼續執行輔導措施，盼企業能有效改善勞動條件。台大國發所教授辛炳隆對於會議結果表示肯定，認為這是一個折衷的政策，且對勞資雙方都有利。

辛炳隆認為，勞檢的目的並不是要讓企業活不下去，而是在這過程中找到企業的問題並督促其改善，達成勞資雙贏。他認為企業並不需要太過緊張，只要配合政府措施，把自己該做的做好。

雖然檢查到開罰間應該有一些限期改善的空間，但不代表違規的企業就可以以拖待變。辛炳隆說，企業願不願意改善，其實很容易看的出來，若是蓄意不改善，勞動主管機關就不該等待、主動開罰，避免其它業者有樣學樣。

勞動部也說明，檢查期上路後，若有企業違規，將交由地方勞動主管機關開罰，不過外界擔心，各地勞動機關可能受制於各項因素而不對違法業者裁罰，造成一國多制的情況。

辛炳隆建議，檢查期上路一個月後，邀集各縣市主責單位開會檢視輔導、檢查的績效，若有縣市的數字異常，再深入了解情況並協調，避免一套勞基法在不同地方執行的情況有所不同。

不過辛炳隆也提醒，若進入檢查期後，第一線的勞檢人員所承受的壓力很大，政務官應該拿出魄力、承擔政治責任，當這些勞檢人員的靠山，才能讓政策的美意能夠落實。