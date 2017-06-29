福衛5號將升空 學者：台灣太空計畫重要突破

2017-06-29 21:30

〔記者吳柏緯／台北報導〕台灣第一顆自主研發衛星「福衛五號」終於要升空，時間就在8月25日。航太學者指出，「福衛五號」確立台灣自製衛星的能力，為未來台灣各項衛星計畫打下重要基礎。不過台灣目前不能自行發射火箭，仍是發展太空計畫的一大限制。

本報日前獨家報導，負責發射「福衛五號」的美國太空探索技術公司（SpaceX）已通知國研院，發射時間就在8月下旬。今天行政院正式宣布，將在8月25日凌晨2時50分在美國發射升空。

造價近37億元的福衛五號升空後，將延續福衛二號，繼續進行為期5年的大地監測任務，每兩天通過台灣上空一次。遙測影像除可用以防災勘災，還可提供國土安全、環境監控、科技外交、科學研究等用途。

中央大學太空及遙測研究中心教授陳良健表示，台灣過去雖然陸續打了幾個衛星上太空，但其中都有他國技術參與，「福衛五號」的意義在於是第一顆全自製的遙測衛星，不但是台灣航太技術重大突破，也為未來台灣的太空計畫打下重要的基礎。

台灣目前服役中與即將發射的衛星，多用於國土遙測與氣象觀測，陳良健說定位衛星與通訊衛星的建置成本偏高，以目前太空中心分配到的預算難以支持，巧婦難為無米之炊，而且通信衛星也牽涉使用國際通訊頻道，較為敏感，因此台灣目前仍是以遙測衛星作為發展主力。

不過「福衛五號」雖證明台灣已有自製衛星的能力，但是陳良健指出，發射能力受限是台灣太空計畫的一大隱憂。陳良健表示，若有發射火箭的能力就代表有能力可以發射彈道飛彈，因此若發展相關技術，周邊各國都會很注意。目前台灣的發射能力受限制，例如「福衛五號」早已準備好，但是仍須依循SpaceX的安排。