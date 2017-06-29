都是一家人 新住民「五越星」走入東山介紹越南文化

2017-06-29 23:37

〔記者楊金城／台南報導〕東山國小新住民學習中心積極推廣新住民文化，以文化列車講座開進台南市各國小校園，今邀請新住民「五越星」走入東山區三榮里關懷中心辦理「我們是一家人」活動，帶來演出、居民試穿越南國服、教製春捲。

「五越星」團隊來自越南嫁到台灣的五位新住民，目前均兼職中越文翻譯與越南語教學。

團員潘羽姍說，多年來，「五越星」在服務過程中，經常遇到新住民姐妹跟家人發生文化衝突，造成生活上不必要的誤解。有些新住民因為教自己的孩子越南語，被家中長輩認為那是「外勞話」，在部分家庭中被禁止講新住民語，「五越星」一直帶著希望，期待能化解這些誤會，讓更多長輩知道每個國家都會有不同的文化背景「我們是一家人」活動，由台南市家庭教育中心和東山國小主辦，透過生活話劇「塑化劑」呈現文化差異，大家常見的文化衝突，並介紹越南傳統服務與美食，期待讓長輩們親自試穿衣服與動手DIY 越南美食，解開心中對越南飲食文化偏見，從「心」成為「一家人」。

校長曹欽瑋說，新住民與二代已成為台灣重要一份子，大家都是一家人，但是在社會的地位與認同度一直未獲得提升，其關鍵在於社區與婚姻家庭的看法，東山國小新住民學習中心期盼攜手「五越星」團體，走入社區改變民眾對新住民的看法，透過學校教育與社區推廣，讓新住民文化在台灣綻放光芒。