台1線中壢段被選為爛路第2名，公路總局爭取明年重鋪。（記者李容萍攝）

2017-06-29 21:57

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市台1線中壢區中華路一段、二段，是連接桃園區與中壢區的重要幹道，因大型客貨車頻繁及龐大交通流量，多處路面老化龜裂破損，是網友票選爛路第2名，引起公路總局中壢工務段正視，表示將爭取經費於明年全面刨除路面重鋪。

以往北桃園地區被抱怨路不平最多的是同維公路總局養護的桃園區春日路，以及同屬台4線、橫跨八德區、大溪區的介壽路，春日路、介壽路分別於前年底與去年6月由中壢工務段重鋪後，民怨已經降低；南桃園地區路不平民怨最多的是中壢區環中東路、中華路。繼市府養護工程處宣示，環中東路將於7月10日施作路平專案，中壢工務段段長林天祿今天也回應爭取經費重鋪中華路。

林天祿表示，中壢區中華路一段、二段因鄰近中壢工業區及國道一號內壢交流道，每日北上交通流量約3萬3500輛PCU（相當於自小客車輛次）、南下約3萬8500PCU，而機車北上約2萬2700輛、南下約2萬7500輛，路面鋪設為101年，已逾5年。

林天祿說，因交通流量大道路使用頻繁、加速路面老化龜裂，需先進行路基改善作業，中壢工務段已對路基路面不佳區段，從22日至今天清晨於夜間施工，完成局部路基翻修，路面平整度已改善許多。

他表示，這次路基改善作業不同以往，因為局部路面老化龜裂破損，甚至產生坑洞，可能已經傷及路基，改善作業從路面向下開挖35公分以上，進行較大面積（部分以車道線為界）的鋪面改善，完成後恢復路面，達到路基加固作用，希望能於取得經費全面刨除、重鋪，保障民眾行的安全。