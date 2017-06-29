台灣下單日本取貨 台南芒果盛產搶攻內、外銷

台灣下單、日本取貨，台南愛文芒果搶攻高單價的日本市場。（記者楊金城攝）

2017-06-29 21:12

〔記者楊金城／台南報導〕台灣下單、日本取貨，台南愛文芒果搶攻高單價的日本市場。

台南芒果種植面積6653公頃，預估今年產量超過10萬噸，是繼102年後，歷史第二高產量紀錄，將在7月進入盛產，為免盛產造成果賤傷農，台南芒果卯勁搶攻內、外銷，除了傳統通路市場，也主打宅配、網購，外銷日本除有芒果禮盒，並有單顆500公克以上的頂級芒果銷日。

台南市農業局今天邀請芒果產地玉井、大內、南化、楠西和左鎮農會行銷芒果，副局長李建裕說，前年台南芒果外銷產值達8.1億元，去年受災產量低，今年台南芒果豐收質佳，除台灣本地可吃到香甜多汁的台南芒果，外貿協會也邀請其他國家買主前來採購洽談，開拓芒果外銷商機。

台南芒果種植面積6653公頃，其中愛文芒果種植佔6成，另有玉文、凱特、金煌、土芒果、黑香等品種，愛文芒果由於大小適中、色澤鮮豔、甜度高、纖維少，最受消費者喜愛。

玉井農銷日的愛文芒果5公斤裝（含空運、低溫宅配和關稅等）1盒售價2800百元；楠西農會明天起開始出貨外銷日本，5公斤裝1盒售價2600元。

農業局農會輔導科長吳威達說，炎炎夏日來台南，吃芒果冰、芒果乾、買芒果特色伴手禮最速配，另提供台灣下單、日本取貨服務，訂購窗口有玉井農會、楠西農會、南瀛農產、台南物產國際貿易、一品物產。

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