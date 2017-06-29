峨眉國中偏鄉特色遊學 學子以家鄉為榮

新竹縣峨眉國中今天舉辦偏鄉特色遊學成果展，八年級學生巧思佈置各國茶文化情境，並化身茶文化大使，為來賓解說特色。（記者廖雪茹攝）

2017-06-29 20:45

［記者廖雪茹／新竹報導］位在新竹縣最南端的峨眉鄉，人口老化且外流嚴重，峨眉國中經多年研討，發展出一套「踏茶尋眉」茶鄉課程，將社區產業「東風美人茶」轉化為課程元素，活化教學讓學生充滿熱情，不但看見家鄉、也認識自己，今天自信地展現學習成果。

峨眉國中校長陳姿利與教師團隊，申請教育部計畫，成為偏鄉特色亮點學校，近來吸引許多縣市的學校參訪，校方今天以「戶外茶席」、「走讀峨眉」、「玩創藝廊」與「驚嘆世界茶」等4大主題發表學習成果，學生家長及鄉長江寧增、代表會主席徐明憲、農會總幹事郭素玉等地方人士與會。

其中，戶外茶席由剛畢業的校友們司茶，配合才藝展能演出，小小茶師們讓人看見靜心修品的茶藝涵養；接著，教師帶領學生騎鐵馬探訪茶鄉，並做成手冊「走讀峨眉」，由八年級學長、姐指導，七年級學生接棒傳承，把茶鄉點滴介紹得琳瑯滿目。

文創社團的新嘗試「玩創藝廊」，是遊學成果新亮點，運用校園裡廢棄廁所，學生們將造訪青農後的圖片報告，巧妝成「青農故事館」，在指導老師邱東瀚與青年農民的協助下，創意展現。

「自己家鄉就有獨特、很棒的文化物產，長大不必到大城市！」七年級學生劉晉，藝廊張貼「出橘不易」、「不易出局」8個大字，介紹在遊學過程訪問一家橘園，展現青年返鄉務農、努力逐夢成真的故事。

「驚嘆世界茶」是由八年級學生，選定5個國家與5大茶類主題，包括普洱茶、煎茶、瑪黛茶、伯爵茶與東方美人茶，巧思佈置各國茶文化情境，並化身茶文化大使解說特色。茶鄉課程結合社區產業的成果，讓外賓給予高度肯定。

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峨眉國中文創社團「玩創藝廊」，學生們運用校園裡廢棄廁所，將造訪青農後的圖片報告巧妝成「青農故事館」。（記者廖雪茹攝）

峨眉國中文創社團「玩創藝廊」，學生們運用校園裡廢棄廁所，將造訪青農後的圖片報告巧妝成「青農故事館」。（記者廖雪茹攝）