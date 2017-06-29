新北到台北辦淡北道路說明會 居民直接嗆聲啦...

新北市府新工處今日在北投區一德里召開地方說明會，與當地居民溝通。（記者陳紜甄攝）

2017-06-29 21:09

〔記者陳紜甄／台北報導〕橫跨雙北兩市的「淡水河北側沿河平面道路」（淡北道路），正進行二階段環評，新北市府新工處規劃於北投區大度路立德路口，興建700公尺陸橋。新北市府新工處今日在北投區一德里召開地方說明會，與當地居民溝通。然而現場住戶質疑，新北興建淡北道路，促進淡水商業發展，但卻造成台北市交通壅塞，甚至嗆聲，新北市府沒有邀請北市府官員到場，質疑新北此舉，是要北市居民幫新北背書。

新北市新工處表示，興建淡北道路，可分擔台北市中央北路至立德路段的部分車流，改善交通壅塞現象；立德路至大業路段，雖然會增加車流量，但僅增加7%到12%，仍在道路容量許可的範圍內。不過，現場民眾直言，數據講得很好聽，但台北市交通局沒有出席，「我們怎麼知道正不正確？」也有住戶質疑，興建淡北道路的必要性，並直言新工處不必回答，跟台北市交通局說就好，「因為我沒有新北的監督權，投票也只有一票，只會投給台北市政府。」

新工處無奈說，目前正辦理淡北道路二階段環評作業，北市交通局要求辦地方說明會，化解民眾疑慮；未料，卻遭當地民眾指責。北市交通局綜規科長黃惠如回應，新北市府並未通知出席說明會，也不知道舉辦時間與地點。

北投關渡社區發展協會理事長陳子儀表示，立德路匯集來自淡北道路終點出口與科學園區的車流量，勢必造成關渡路壅車情況嚴重，建議新北市府需重新評估。陳姓民眾則認為，北投介於雙北兩市的科學園區之間，如果不興建淡北道路，日後一定會塞車。

淡北道路起點新北市淡水區淡金路口，終於台北市北投區大度路立德路口，全長5.4公里。新北市起始端為平面道路，到了基督書院，變為高架路段，並另闢閘道銜接未來新闢的關渡大橋；進入北市端後，則轉為地下化，回到平面後，並加設七百公尺長的陸橋，陸橋終點設在慈濟電視台附近。

新北市新工處表示，淡北道路工程土地徵收費約十九億元，其中台北市段的既成道路徵收費用一千萬；總工程費為廿八億元，北市陸橋興建費用，粗估為兩億元。新工處預計八月底，在雙北兩市舉辦環評公聽會，屆時並邀請北市府出席。