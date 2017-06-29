30位失業者完成美容專業人才職訓 盼開創事業第二春

完成美容專業人才職訓課程的學員們展現學習成果。（記者王俊忠攝）

2017-06-29 22:26

〔記者王俊忠／台南報導〕大台南美姿禮儀造型職業工會接受南市勞工局職訓就服中心委託為失、待業者舉行三個月緊鑼密鼓的「美容專業人才實務班」職訓課程，今天結訓，三十位完成受訓的學員大秀學習成果。勞工局與工會主管都希望結訓學員能找到事業第二春。

近年來美容業發展不斷增長，聘用人員有顯著增加，南市勞工局職訓就服中心委託大台南美姿禮儀造型工會辦理今年度失業者美容美髮職訓課程，課程安排扎實，三個月內每週一到週五天天上課一整天。今天下午結訓，30名學員分彩妝、美體保養展現學習成果，勞工局職訓中心主任梁偉玲出席驗收說，看到學員脫胎換骨、展現學習成果，替她們感到開心，會安排就服員輔導學員後續就業問題。

大台南美姿禮儀造型工會理事長吳美麗表示，30名結訓學員年齡從二十多歲到六十一歲，她們都是大台南地區弱勢失業者，九十一年起，工會陸續辦理在職訓練或失業者訓練，鼓勵學員結訓後就業及創業，達成率逾百分之八十，工會關心每位學員學習狀況及就業適性，引介不同商家媒合讓學員能學以致用，期許學員能將三個月學習內容再次複習，並能連貫與延續所學，在將來面對就業市場時不至於記憶生疏。

學員王金綢表示，工會接受勞工局委辦職訓課程，收費平價，課程多元又豐富，三個月收穫滿行囊，獲得的技藝成為個人第二專長，將投入七月美容師丙級證照與芳療師證照考試，希望為自己開創「美的事業」。