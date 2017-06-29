葡萄價格高 埤腳社區成立護農隊防竊

近日葡萄價格高漲，埤腳葡萄漂鳥隘勇隊入夜後積極巡視果園，保護村民財產。（記者陳冠備翻攝）

2017-06-29 21:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔心鄉盛產巨峰葡萄，近日進入戶外產種的採收期，因為量少，價格高達每台斤80元，成為歹徒覬覦行竊的對象，以生產巨峰葡萄為主的埤腳社區，為怕心血遭竊，成立「埤腳葡萄漂鳥隘勇隊」，每晚巡守葡萄園。護農隊長黃秉坤表示，護農隊12年來全年無休，失竊率趨近零，充分達到嚇阻效果。

黃秉坤指出，埔心鄉是巨峰葡萄盛產重鎮，其中埤腳地區全村有2、30戶種植，全部都是戶外採種，總面積約8公頃，每過6月中旬就是葡萄採收期，不過也容易吸引宵小覬覦，經常利用深夜農民睡覺時段行竊，等到白天要採收時，才發現葡萄被偷，整季心血化為烏有。

黃秉坤說，為此農民經常報警，但警力有限，即使逮捕到人犯，也多是毒蟲付不出賠償金，因此社區居民決定自力救濟，成立「埤腳葡萄漂鳥隘勇隊」，村內14鄰各推出志工分組輪流巡守，每天從晚間9點到凌晨，巡視葡萄園還有高麗菜園等，除了遇到颱風天，護農任務已經連續12年無間斷，近年村內也無傳出葡萄失竊事件。

深夜巡守曾經遇到靈異事件！黃秉坤表示，去年11月高麗菜價格飆漲每顆300元，有農民擔心被盜，深夜不睡覺拿著鋤頭在菜園巡守，隘勇隊員前往巡視時，還以為遇到「魔神仔」在飄，鬧出笑話，不過夜巡最怕是遇到毒蛇，由於夏日炎炎，蛇會爬出乘涼，曾有一條雨傘節從腳邊緩緩爬過，嚇出不少冷汗。

黃秉坤也說，警方稱護農隊「漂鳥」，因為我們像鳥一樣，一下飛東，一下飛西，神出鬼沒的讓竊賊不敢再上門。其實預防很重要，通常這類竊賊喜愛開廂型車，利用午休時間在田邊尋找下手目標，這時大家會互相提醒並通報警方，夜間加強巡邏，就能達到嚇阻效果。