螺陽國小與蝶共饗 毛毛蟲造型披薩窯超吸睛

螺陽國小利用蝴蝶喜愛的食材，製作手工披薩，並放入毛毛蟲造型窯中窯烤，過程充滿樂趣。（記者陳冠備攝）

2017-06-29 19:46

〔記者陳冠備／彰化報導〕一起來烤披薩！彰化縣螺陽國小以田鄉特有的蝴、稻特色發展為多元學習課程，校園耕種生態田、闢置蝴蝶生態館，甚至利用回收寶特瓶打造蝴蝶起飛的裝置意象，近日校方將蝴稻課程延伸食作教學，打造一座毛毛蟲造型的披薩窯，讓學習加入美味創意。校長張鴻章表示，披薩窯不只傳遞美食，更是螺陽學童成長的幸福記憶。

螺陽國小校園內隨處可見無尾鳳蝶、紅紋鳳蝶飛舞，尤其在春季大爆發時，甚至多達3000隻蝴蝶群聚覓食，稱為蝴蝶小學一點都不為過，校方為進一步讓學習空間與學生產生情感聯結，以無尾鳳蝶的幼蟲造型打造出全國獨一無二的「披薩福到窯」，並教導學子們利用蝴蝶食草材料，製作蝴稻風味的披薩。

螺陽國小輔導主任林家鳳表示，校方致力蝴稻學習邁入第八年，校園全力營造生態、美學空間，這次更想傳達人類在享用美食過程中，能否與蝶共饗，人類喜歡的檸檬、金桔等食物也是蝴蝶喜愛的食物，這次生態教學除了融入披薩DIY，也傳達人類要對大自然的尊重。

擔任生態解說員的5年級生陳沄婷說，蝴蝶是很美的生物，也在最美的環境中成長，這個毛毛蟲造型的披薩窯能代表學校特色，吃到自己DIY的披薩，也讓生態學習充滿樂趣。

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