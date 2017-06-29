台灣美食新南向 廚師端拿手菜巡演東南亞

2017-06-29 21:01

〔記者呂伊萱／台北報導〕僑委會今舉辦「2017年新南向台灣美食廚藝巡迴講座行前交流會」，僑委會委員長吳新興表示，派國內烹飪高手到海外巡演，一方面讓海外台商與餐飲業就近切磋，最大附加價值更是在於推動「美食外交」，邀請各國菁英人士認識台灣美食，強化雙方關係。

僑委會辦理「2017年新南向台灣美食廚藝巡迴講座」，邀請台東專科學校餐飲科副教授洪維澤、經國管理暨健康學院餐飲廚藝系助理教授李家成、實踐大學推廣教育部餐飲類課程講師張瑛玿、德霖技術學院餐飲廚藝系副教授孫志祥與各自的助理等共8名師資，於今年7月到10月間，赴7國、21個城市進行美食廚藝巡迴。

美食分批巡迴展演路線包括緬甸、馬來西亞、印尼、菲律賓、汶萊、紐西蘭及澳洲等地。吳新興說，此計畫配合新南向政策，鎖定新南向國家，派出國內烹飪高手到海外巡迴表演，一方面讓海外台商和餐飲業就近學習、切磋廚藝。且最大附加價值在於間接幫助推動外交，藉此美食展演，外館可邀請主流社會的官員與菁英來參與活動，認識台灣美食，強化雙方關係，估計將有5000人參與活動。

洪維澤準備了薑黃刺蔥烤雞與紅糟雞柳，希望與馬來西亞及緬甸的朋友，分享健康低油脂的料理。李家成則預定前往印尼，因此準備了結合印尼味的冠軍炒飯與台灣海鮮，提供給印尼朋友享用。張瑛玿則預定前往菲律賓及汶萊，張瑛玿說，汶萊伊斯蘭人口多，因此在準備菜色時，特別顧及伊斯蘭教的禁忌，客製化調整原料，將端出茶香黃金蝦球與腐衣香酥蝦捲，與菲汶友人共享。