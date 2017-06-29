郭董怒撕報紙 報業公會：公眾人物應理性溝通

鴻海董事長郭台銘（右）22日表示，他會讓媒體總編輯後悔，以後會讓總編輯改標，隨後把報紙撕掉。（中央社）

2017-06-29 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海競標東芝傳失利，鴻海董事長郭台銘22日不滿報導稱鴻海「出局」，當場把《工商時報》頭版報紙撕掉，今天（29日）台北市報業商業同業公會發出聲明，呼籲郭台銘身為公眾人物，若對報導不滿應理性溝通，不該撕報紙表達情緒。

北市報業公會今天理監事會決議，對郭台銘撕報紙的行為表示抗議。聲明指出，報紙是社會重要基石，公民耳聰目明、了解世事報紙必不可少，公眾人物以身示範，尊重新聞自由攸關民主運作，撕毀報紙的行為，事涉輕蔑新聞自由，公會無法接受，對郭的行為嚴正抗議。

台北市報業公會聲明全文如下：

鴻海集團總裁郭台銘先生於六月廿二日，因對當天工商時報頭版標題「競標東芝半導體 鴻海出局」之報導不滿，在股東會後之中外記者會上，當眾撕毀工商時報。台北市報業商業同業公會廿九日理監事會決議，呼籲公眾人物尊重新聞自由，若對新聞報導認知不同，意見有異，宜理性溝通，不應以撕毀報紙的行為表達情緒。

報紙是民主社會重要柱石，公民耳聰目明，了解世事，報紙必不可少。公眾人物動見觀瞻，以身示範，尊重新聞自由，攸關民主運作，撕毀報紙之行為事涉輕蔑新聞自由，本會無法接受，予以嚴正抗議。

台北市報業商業同業公會