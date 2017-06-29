保健》老人戴假牙不適應 最常見錯誤有...

老人裝活動假牙常有不適應症，衛生局推動多項服務因應。（記者陳昀攝）

2017-06-29 19:43

［記者陳昀／桃園報導］桃園市衛生局103年起實施老人免費裝假牙政策，至今已有2萬5千人次受惠，但常有老人反映不適應，衛生局推動「居家口腔」服務因應，由牙醫師到府指導假牙的清潔及保養，協助解決問題。

設籍桃園滿1年的65歲以上老人、55歲以上原住民，最高可補助全口假牙4萬元、半口假牙2萬元，衛生局長期照護科長林幸慧表示，這項政策滿意度達9成多，但很多人以為裝了假牙就一勞永逸，卻出現許多不適應症狀，最常見的原因是直接戴著假牙刷牙，或用牙膏清潔假牙，造成假牙表面磨損；其次是將假牙拔下來後隨手亂放，導致壓壞、變形而變得更難配戴。

桃園市牙醫師公會副理事長陳明仁提醒，活動假牙配戴初期容易有異物感，需要2週到2個月適應期，除了吃東西時要細嚼慢嚥，還要避免戴假牙睡覺，讓牙床能適度休息，齒槽骨也不會因過度受壓而萎縮，而且須每半年檢查一次，確認牙床健康程度及假牙密合情形，假牙有一年保固，期限內都可回原院所調整。

林幸慧說，衛生局提供「居家口腔」服務，由專業牙醫師、居家護理師到府提供口腔健康狀態評估及篩檢，假牙清潔與保養的諮詢等服務，可向衛生局、衛生所提出申請，每年最多6次，也可透過衛生局設計的「健口瑜珈操」運動口腔及頭臉部，詳情電洽：（03）336-8566、（03）332-1328，或查詢衛生局網站的「老人補助活動假牙專區」。