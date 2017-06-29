竹市大車站、輕軌前瞻計畫 獲2400萬規劃費

新竹市府提出的大車站跨站平台和大新竹輕軌計劃獲列入行政院前瞻基礎建設內，並獲准2400萬元進行可行性規劃，市府已向市議會提墊付案，只要市議會通過，就可啟動規劃案。（記者洪美秀攝）

2017-06-29 21:30

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府提出的大車站與大輕軌計畫獲中央列入前瞻基礎建設中，市府交通處表示獲中央2400萬元進行可行性評估規劃，已向市議會臨時會提墊付案，交通處長倪茂榮說，大車站進行的可行性評估規劃內容包括站體設施及範圍等，而大輕軌的規劃主要以新竹縣竹北段、高鐵段為主，期許透過評估規劃，讓計畫更臻完善。

市府交通處長倪茂榮說，新竹市獲中央列入前瞻基礎建設項目包括50億元大車站計畫及300億元的大新竹輕軌計畫，這兩項重要計畫，已獲行政院核定2400萬元的規劃評估經費，交通處已在市議會臨時會提墊付案，希望趕緊啟動相關的可行性的規劃評估。

倪茂榮，市府所提的新竹大車站計畫主要是跨站式大平台，進行的可行性評估報告會針對區域、設施、範圍及未來與輕軌銜接和周邊商圈一併規劃，此外包括新竹車站各種交通載具的銜接、站點的接駁等，都會列入可行性評估報告內。

市府強調，這是新竹車站100多年好不容易等到的重要前瞻規劃案，有別於過去進行鐵路地下化等評估，跨站式大平台所用土地都在台鐵用地範圍內，不需要再另徵收民地，也能透過平台連結前後站，達到區域縫補效應，將人潮帶往後站，擴大行人行走空間。

倪茂榮說，除大車站1200萬元的可行性評估和細部規畫，大新竹輕軌計畫也獲1200萬元的規劃費，過去20年來，市府已做過多次輕軌的規劃報告，此次將擴大聯結到新竹縣竹北段與高鐵段，讓大新竹輕軌的網絡更清楚，同時也會進行細部規劃，包括路線、地質和高架、平面等規畫，也會納入興建、營運評估等內容，讓大新竹輕軌規劃更臻完善。

倪茂榮說，這兩項評估規劃案已獲行政院同意，市府已向市議會臨時會提墊付案，只要議會通過，就可啟動大車站與大輕軌的評估規劃案。

新竹市府提出的大車站跨站平台和大新竹輕軌計劃獲列入行政院前瞻基礎建設內，並獲准2400萬元進行可行性規劃，市府已向市議會提墊付案，只要市議會通過，就可啟動規劃案。（記者洪美秀攝）

新竹市府提出的大車站跨站平台和大新竹輕軌計劃獲列入行政院前瞻基礎建設內，並獲准2400萬元進行可行性規劃，市府已向市議會提墊付案，只要市議會通過，就可啟動規劃案。（記者洪美秀攝）