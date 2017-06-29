一例一休檢查期起跑 鎖定5000家高工時、高違規行業

勞動部針對7月起落實週休二日、縮減勞工工時之立法目的召開記者會做詳細說明。（記者王藝菘攝）

2017-06-29 19:23

〔記者黃邦平／台北報導〕勞動部今天下午邀集各縣市勞工局長，宣布勞基法「一例一休」7月起檢查期將採「持續輔導」、「分級檢查」原則，先鎖定5000家高風險、高工時行業，先辦輔導說明、再抽檢。勞動部長林美珠強調，發現違規，會由各縣市裁量如何處分，「原則就是要罰」，但絕對不要「不教而殺」。

職業安全衛生署署長鄒子廉指出，7月起的「檢查」有4種類別，「分級檢查」是針對高工時、高違規行業，高工時行業目前鎖定保全業、醫療服務業、電子零組件製造業、客運業，高違規行業是篩選過去3年內違規率較高的行業，目前初步先篩選出約5000家，會先舉辦輔導說明、再檢查。

第2類是「專案檢查」，勞動部今年規劃14項專案檢查，如工讀生、勞動派遣等，還有8項尚未執行完畢，會按照原定的對象與期程進行，事前也會先安排輔導說明才進行檢查。

此外，經勞工申訴或檢舉的「申訴案件」，或是因為媒體披露、社會關注或違反情節重大的「特定案件」，例如前幾天的薪資地圖，都會立刻執行檢查。

鄒子廉說，目前全國各縣市勞動條件檢查員共有337人，必要時職安署北中南職安中心的職業安全衛生檢查員486人也可調派部分支援，為了齊一步調，最快下週就會安排檢查員的「共識營」，說明處理的SOP、填寫輔導表、檢查表、輸入與上傳、如何改善，接著就分頭進行。

林美珠表示，勞基法週休二日修法後前6個月宣導、輔導「績效非常好」，有縣市的勞工行政首長說明顯看到改善，但終究能輔導的家數有限，因此7月檢查期以後仍然會持續輔導，除了原來的宣導、輔導、檢查3種措施，再加上「檢查後協助改善」，檢查後發現違規，會輔導到改善為止。

相關影音

勞動部部長林美珠針對7月起落實週休二日、縮減勞工工時之立法目的召開記者會做詳細說明。（記者王藝菘攝）

勞動部公布一例一休檢查計畫。（記者黃邦平翻攝）

勞動部公布一例一休檢查計畫。（記者黃邦平翻攝）

勞動部公布一例一休檢查計畫。（記者黃邦平翻攝）