越南移工 義賣家鄉味 助創世籌募植物人照顧經費

來自越南的阿蓉、阿青、阿愛（右起）自製家鄉美食春捲至草屯大觀市場義賣，為植物人籌措照顧經費。（圖：創世草屯院區提供）

2017-06-29 21:14

〔記者佟振國／南投報導〕愛心無國界！在台灣創世草屯安養院從事照顧植物人工作的越南移工阿蓉、阿青、阿愛，深知病人與家屬的苦，得知植物人的服務經費募集困難，今天特別利用休假日烹調最愛的家鄉美食春捲，到草屯鎮大觀市場義賣，3人還穿上傳統服飾賣力叫賣，吸引不少路人掏腰包購買，支持她們的愛心。

對於外籍移工而言，來到台灣除了工作之外，語言、文化的差異是最需要克服的難題，阿蓉、阿青、阿愛三位來自越南的女孩，離鄉背井到台灣創世草屯安養院工作，盡心盡力用自己的專業照顧植物人，由於在第一線工作，也深知病人及家屬的痛苦煎熬，常想為他們再多做些什麼。

3人得知基金會對植物人的服務經費募集不易，曾參與園遊會的阿蓉想到可以用義賣方式籌措資源，特別利用休假日約了阿青、阿愛，一起烹調最愛的家鄉味－春捲，到草屯最熱鬧的大觀市場擺攤義賣，3人還大方穿上家鄉傳統服飾，用著不標準的國語與輕柔的越南語交替叫賣，透過基金會人員在旁進一步說明，吸引不少民眾購買，用行動支持她們的愛心。

阿蓉表示，除了照顧植物人，也常想要再幫植物人多做一些事，以前在家裡就喜愛烹飪，現在天氣很熱，春捲是比較開胃的食物，所以做來義賣，一來解鄉愁，二來也能做公益。