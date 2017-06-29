年改無未來人才頻出走 交大校長：又簽2教授辭呈

2017-06-29 19:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕年金改革近日如火如荼修法，對大專教授影響十分重大，交通大學校長張懋中見狀十分憂心，今接受專訪，指出自己近日又簽了2名教授辭呈，憂心台灣高教人才流失嚴重，而年改缺乏與高教溝通，未來更將嚴重影響國家發展。

張懋中表示，教授等高教人才擁有全球移動力，最近幾年除了中國之外，各國都在搶，年輕世代出走的機會越來越高，依台灣教授薪資水平來看，澳門薪資是台灣2倍、香港則3到4倍、新加坡及沙烏地阿拉伯可高到5倍，美國更是5倍以上，他國教授的薪水誘因非常大。

「但現在是科學與技術驚天動地的時代！」張懋中說，尤其智能智慧的革命性發展，將顛覆各行各業，這時更需要相關人才，不管人工智慧、工程等領域，都要趕緊把能開拓新方向的年輕人才找來，台灣已經落後，必須加碼找人好迎頭趕上。

張懋中分析，台灣過去退休有好保障，再加上健保等良好醫療制度，雖然台灣薪資不如人，但長遠打算，仍有學者願意返台，現在大學任職的教授大約都是1990年代聘僱，20多年後的今天面臨主力部隊即將在未來的5到10年內退休，數量約佔整體3分之1到一半，台灣若聘不到滿意的人才，除高教品質也影響產業與國家發展。

張懋中說，自己2年前從美國回台，擔任校長後就察覺人才流失，雖請熱心校友成立NCTU Foundation獎助青年講座教授，把優秀的助理教授薪水從5萬8千多元加倍到12萬元，但也只能短期支撐。他說：「我也勉強找了一個實驗室裡的南韓博士後研究員來交大教書，他來第一句就說，他在南韓做研究員的薪水就比台灣教授的薪水高4成。」可見台灣招聘人才的困境。

張懋中說，政府在年金協商過程應實踐總統蔡英文溫馨提示的「溝通、溝通、再溝通」，如今教授對退休這項「誘因」，已經完全不討論，因為沒人相信未來，高教人才將更持續出走。

而面對年改，張懋中建議，其實應該把教授跟一般中小學的老師分開來看，需考量高教人才移動力與國家競爭力因素，他也對年改財務建言，認為年改基金應妥善運作投資報酬率，只要達成3％的投報率就可讓基金收支打平，如台大校務基金運作最低投報率績效就有5％到6％成效，政府實不應持年改破產論之立場進行改革，倘若政府無法提高目前僅1.5%的投報率，不如考量讓各校自主經營其退撫基金，留住高教人才！

針對高教留才，教育部次長姚立德日前受訪，點出教育部未來107年推高教深耕計畫，將開放20％彈性給學校，提供大學幫教職加薪，另也鼓勵大學成立「研究服務公司」讓教授發揮，如現有的各大學民調中心等，目前科技基本法也已修改，讓教授可開公司等，除了留才攬才，也增加各式培育人才規模，如與國外優秀大學合作送台生出國等，未來相關人數與金額都將增加。