保健》經痛有解 依體質平常這樣做

2017-06-29 21:13

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名26歲女醫師從初經就有嚴重痛經、乳房脹，從經前一週持續到經期中，吃止痛藥無效，檢查也無婦科疾病，而且壓力大又延遲來經，覺得很困擾，學西醫的她嘗試就診中醫，診斷是肝氣鬱滯又愛吃冰飲引起，經疏肝理氣中藥調理3個月，症狀大幅改善。

台中榮總中醫師周書慧指出，中醫認為痛經主要是「不通則痛」、「不榮則痛」經血無法暢通或體質虛弱造成疼痛，根據疼痛部位、時間、經血等辨別，可能是肌瘤、骨盆腔炎、子宮內膜異位症等器質性病變，要先醫治，中醫痛經常見原因包括氣滯血瘀、寒濕凝滯、氣血虛弱、體內鬱熱四種。

周書慧說，中醫治療依據病人體質和疾病特性開立不同的中藥，「氣滯血瘀」情緒緊張、壓力造成月經排出困難，必須理氣化瘀，開立柴胡、香附藥材；「寒濕凝滯」體質虛寒、飲食生冷，造成子宮寒冷，經血凝滯不流暢，則要溫經通絡，使用艾葉、肉桂等中藥。

「氣血虛弱」讓經血無力流出，就要益氣養血，使用如白朮、白芍等；如果是「體內鬱熱」阻滯氣血，必須清熱涼血化瘀，使用牡丹皮、赤芍等方式來調經止痛，輔以在經前或經期針灸治療緩解痛經。

周書慧提醒痛經患者，能在經前或經痛時按壓穴位，像手部虎口的合谷穴、腳背的太衝穴、小腿內側的三陰交穴，每次按壓三至五分鐘，可以理氣、補氣或調經止痛，平時應減少食用寒涼冰品和辛辣油膩食物，作息正常、適度運動和放鬆心情。

周書慧也提供調經止痛的保健茶飲，氣滯血瘀，可以玫瑰花3克、山楂3克沖泡，氣血虛弱以黨蔘3克、枸杞3克、大棗2顆沖泡約3百cc茶飲，而寒凝血瘀可喝黑糖薑茶、桂圓紅棗茶。