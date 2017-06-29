義民祭典回起始點六家輪值 首推漫畫故事及彩繪

義民祭典今年回起始點六家輪值，新竹縣政府文化局特別推出義民漫畫故事，並邀請小學生利用暑假，在看漫畫、彩繪創作過程，認識家鄉的義民文化。（記者廖雪茹攝）

2017-06-29 20:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕由桃竹地區15年大聯庄輪值籌辦的義民祭典，今年回起始點六家輪值，新竹縣政府文化局特別請一群熱心的教職人員，繪製如同義民祭小辭典的漫畫故事，並邀請小學生利用暑假，在看漫畫、彩繪創作過程，認識家鄉的義民文化。

新竹縣長邱鏡淳今天偕同文化局長張宜真，到六家國小欣賞學生們彩繪的畫作，不管是使用水彩、色鉛筆或是蠟筆，小朋友將挑擔奉飯、賽豬羊、吃糖粥、義民軍、皇帝賜匾等漫畫元素，畫得唯妙唯肖，也刺激孩子們主動發問，探索義民文化。

邱鏡淳表示，義民信仰自清乾隆年間流傳至今已229年，今年回起始點六家輪值祭典區，意義重大，縣府與新埔枋寮義民廟、六家輪值祭典區合作規劃一系列活動，將陸續展開。

邱鏡淳感謝退休教職人員吳聲淼文字分鏡、余成堯繪圖、黃有福撰文、明新科技大學助理教授范明煥審閱，利用漫畫詳細介紹義民祭的由來、祭典流程、相關民俗文物等知識，以寓教於樂的方式，豐富學生的暑假生活。

余成堯說，義民祭具有嚴肅的歷史背景及完備的祭典科儀，透過簡單、趣味及生活化的漫畫介紹，期許讓學子對義民祭有初步的認知。

張宜真說，漫畫故事印製1萬3000冊，分送全縣四、五年級學生，同時也印製漫畫彩繪用紙2萬5000份，分送二到五年級學生，讓孩子們利用暑假完成作品，不限色筆工具，也可運用多媒材妝點發揮創意。經評選獲獎者，將在9月9日義民祭開幕典禮上公開頒獎、表揚，獎金1500元到500元不等。

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