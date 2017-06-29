「全民隊長」林明禎首嚐剝皮辣椒 淚眼汪汪直喊「辣」

女神級的「全民隊長」林明禎，今到花蓮為「夏戀嘉年華」演唱會率先宣傳開唱。（記者王峻祺攝）

2017-06-29 21:06

［記者王峻祺／花蓮報導］女神級的「全民隊長」林明禎，今到花蓮為「夏戀嘉年華」演唱會率先宣傳開唱，不僅露出22吋的小蠻腰，帶來勁歌熱舞嗨翻全場外，還首度品嚐花蓮名產麻糬、西瓜汁及剝皮辣椒，更一度被辣椒辣到淚眼汪汪，低頭猛喝西瓜汁，鄰家女孩般的清新氣質，瞬間成為鎂光燈焦點。

首次到花蓮的林明禎，早有耳聞花蓮麻糬相當有名，記者會上先是大口咬了麻糬一口，露出滿足的神情後直呼「好吃！」接著還喝了花蓮盛產西瓜汁，並大膽品嚐辣度破表的「剝皮辣椒」，過程因辣椒太辣，讓她當場瞪大眼睛、淚汪汪，模樣相當親切逗趣。

花東最受矚目的暑期盛事「夏戀嘉年華」，今年正式邁入第15屆，7月8日起將在花蓮市六期重劃區連嗨8天8夜，並邀請48組當紅歌手輪番開唱；為服務全台粉絲追星，台鐵也預計在演唱會開幕及閉幕2日，加開4班樹林到花蓮來回普悠瑪號列車，方便遊客參與全台最大夏季音樂盛會。

花蓮縣政府今年在演唱會中，還將大手筆贈送粉絲國際機票，民眾只要在活動現場，上傳對2017夏戀嘉年華「告白宣言」的照片圖文，至個人Facebook、Instagram或Twitter，並將瀏覽權限、隱私、追蹤者設為公開，同時標記「＃2017夏戀嘉年華」，就有機會抽中花蓮—香港及花蓮—曼谷的來回機票。

今年夏戀嘉年華預計在7月8日至15日的晚間7時於花蓮市六期重劃區登場，由畢書盡、頑童MJ116、丁噹、盧廣仲、八三夭及玖壹壹等藝人輪番壓軸，還邀請到翁立友、蕭煌奇、謝震廷、熊仔、葛仲珊、BOXING及艾怡良等歷年金曲獎常勝軍接力演唱。

今天到花蓮為「夏戀嘉年華」演唱會率先宣傳開唱的林明禎，不僅露出22吋的小蠻腰，還帶來勁歌熱舞嗨翻全場。（記者王峻祺攝）

首次到花蓮的林明禎，早有耳聞花蓮麻糬相當有名，記者會上大口咬了麻糬一口，露出滿足的神情後直呼「好吃！」。（記者王峻祺攝）

林明禎大膽品嚐辣度破表的「剝皮辣椒」，過程因辣椒太辣，還讓她當場瞪大眼睛、淚汪汪，模樣相當親切逗趣。 （記者王峻祺攝）

女神林明禎咬了花蓮名產麻糬一口後，露出滿足的神情直呼「好吃！」（記者王峻祺攝）