1小時認識新店！「在地知識學」專區在新店文史館開展

現場展出珍貴的五０年代手繪新店地圖。（記者翁聿煌攝）

2017-06-29 21:09

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區從清代就開始開墾，先民開鑿大坪林圳和瑠公圳，逐漸促進大台北盆地的發展，新店在北台灣早期開發扮演重要角色，新北市文史學會在新店文史館設立「在地知識學」專區，詳細介紹新店的歷史、聚落、產業、交通等發展軌跡，以「灌溉水圳」為主題，讓有興趣的民眾了解新店的古往今來。

新店區早在台北縣時期，就透過市公所與新北市文史學會有系統地蒐集地方的文史資料，運用文史館展陳，保留地方的珍貴記憶和新世代的薪火傳承，文史館為強化社區民眾與在地文化連結，今年再深化現有的內容，以圖文照片、文物、圖書和影像紀錄等材料綜合展出。

新北市文史學會總幹事夏聖禮說，今年以「灌溉水圳」為主題，展現地方文化與歷史特色，現場展出日治時期台灣總督府檔案裡收錄的1773年「大坪林五莊仝立水路車路合約」最具歷史價值，可釐清瑠公圳與大坪林圳在清代開發時期的歷史發展真相，建構出早期漢人移墾時期開圳的艱辛過程，突顯大坪林莊墾戶蕭妙興等人與郭錫瑠在水利開發貢獻上並駕齊驅，並還原大坪林圳開圳史實。

文史館的「在地知識學」專區，特別以地板貼圖，輔以前後年代的文字記述，還原呈現開鑿水圳的過程與相關人事物，搭配其他的歷史照片和重要事件記載，有如快速經歷新店發展的時光走廊。