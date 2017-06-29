台灣美容外科醫學會宣示：重視民眾醫療安全

2017-06-29 20:57

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部擬修正「手術同意書及麻醉同意書格式」，要求醫師須註明部定專科、民眾就可以清楚知道為自己動刀醫師的專業背景，對此，台灣美容外科醫學會與衛福部聯合呼籲宣示「保障民眾整形醫美醫療安全」的決心。

台灣美容外科醫學會聲明，由於現行法規未限定醫師執業範圍，例如非整形外科出身的醫師卻從事醫美，因此未來手術同意書要求須揭露醫師的部定專科，再讓患者選擇接受與否。

該聲明也指出，雖然目前依法民間可以自行設置各式各樣的醫學會，然而現今由衛福部核定的部定專科證書只有23個專科（包括整形外科），也就是民眾傳統就醫時，所有經過完善訓練的醫師。但在專科不再增設的政策下，醫療亂象叢生，「雜牌」醫學會品質難以控管，更甚者還自行製發「專科醫師證書」，導致民眾易混淆，難以分辨真假。最簡單幫助民眾辨別的方法，如果不是過去常聽到就醫習慣的科别，就得小心草立名目，自己命名的「名目」或是奇怪科名。

該聲明說明，台灣現行法規規定， 一名取得「整形外科專科醫師」執照者，是非常漫長專業的，必須先完成7年醫學系的基礎訓練，再接受長達6年的住院醫師訓練，前3年為一般外科訓練，後3年微整形重建手術訓練，包含顱顏、燒傷、顯微 、美容手術等。

該聲明強調，整形外科專科醫師訓練是修業年限最長的科別，和神經外科一樣為6年，同時還得經過一般外科及整形外科 2次專科醫師考試，發表過相關學術論文，才能獲得衛福部核發的整形外科部定專科醫師證書。

而且該聲明提及，前陣子鬧得沸沸揚揚的「褥瘡」清創手術，儘管健保給付極低，沒有他科醫師願意執行，沒有他科願意做吃力不討好的手術，在社群媒體攻擊、攻訐不斷，整形外科醫師仍舊努力堅守崗位和專業職責。

該聲明呼籲，民眾須認明專科醫師證書有衛福部之關防且須具備有專科醫師字號，才能保證整形醫美醫療安全。