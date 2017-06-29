明持續炎熱紫外線偏高 外出防曬留意午後西北雨

30日各地上午都是晴朗的天氣，但西半部地區有機會出現午後雷陣雨。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-06-29 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕明（30）各地天氣為多雲到晴，高溫約在32至35度間，紫外線指數偏高，外出請注意防曬並多補充水份以避免中暑。

據中央氣象局指出，明天各地上午都是晴朗的天氣，但因水氣較為增多、加上風向的關係，午後雷陣雨將會擴大到整個西半部，不只山區降雨機率高，西半部平地也有機會出現午後雷陣雨；另據《天氣風險公司》指出，從今日開始，午後雷陣雨將逐漸擴展到整個西半部地區，一直到週日都要注意午後的天氣變化。

氣象局表示，位在琉球南方海面的熱帶擾動增強為熱帶性低氣壓，預計未來會往北北西朝琉球群島移動，對台灣無直接影響，由於環境條件不佳，預估未來此熱帶性低氣壓發展為颱風的機率也不高。

30日北部地區空氣品質為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為臭氧。

明日各地天氣為多雲到晴，高溫約在32至35度間，紫外線指數偏高。（圖取自中央氣象局）