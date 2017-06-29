醫病》老公貼心結紮 醫師：性能力不受影響

2017-06-29 18:46

〔記者陳建志／台中報導〕台中一對夫妻已經生了兩個小孩，考量經濟能力後決定不生了，不過去年底不小心還是「鬧出人命」，之後因故自然流產，才讓先生決定結紮「綁起來」，泌尿科醫師表示，男性結紮不會影響性能力，且手術傷口、復原都比女性快，不過也提醒，結紮後若反悔，重新接通的成功率並非百分之百，希望夫妻有共識後再接受手術。

亞大醫院泌尿科主治醫師蕭子玄表示，這對夫妻日前到醫院門診，表示生了兩個小孩後決定不再生了，不過夫妻還是很恩愛，因怕影響情趣，先生常常沒戴套，每次完事後都祈禱「好朋友準時來」，無奈去年底太太還是不小心懷孕，之後因故自然流產，為了不再提心吊膽，決心由先生進行結紮手術。

蕭子玄表示，男性結紮屬門診手術，術前不需空腹，手術時間只要20到30分鐘，手術時需進行局部麻醉，由醫師在兩邊陰囊各打一個約0.5公分的小洞，將輸精管截斷並綁起來，便能阻斷精蟲運送完成結紮。

蕭子玄表示，相較於女性結紮，男性結紮不但手術時間短、傷口小，復原時間也較快，手術後就可離院，只要記得術後幾天不要做激烈運動即可，但建議射精一定次數，約3個月後到醫院泌尿科進行精蟲分析，確認是否還有精蟲。

蕭子玄強調，男性結紮並不會影響性能力，部分民眾質疑結紮後還能射出什麼？其實除了是沒有精蟲的「空包彈」外，包括勃起與射精等功能都不受影響。

不過蕭子玄也提醒，結紮後重新接通的成功率並非百分之百，夫妻最好決心不再生小孩後再進行手術，且最好夫妻一起到門診確認有此共識，才不會事後反悔。