長照預防延緩失能服務 7月上路年底挑戰服務4萬人

2017-06-29 18:37

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部今日召開記者會宣布，長照2.0新增的「預防及延緩失能（智）」創新照護服務計畫，將於7月起正式全面推展，提供肌力強化運動、生活功能重建訓練、社會參與、口腔保健、膳食營養、認知促進等六大主題服務，預估至少有22個縣市、1000個社區特約據點，今年底目標服務4至5萬人。

該計畫主持人呂淑貞表示，目前針對衰弱老人及輕、中度失能（智）者提供服務，現已有76個模組，每項模組以12週的課程為一單位，每週參與1至2次，每次約2小時，可以提升社會參與、延緩認知退化等，未來更將新增106個模組，且會蒐集各模組的成效，並進行分析，以利後續研發實證應用。

針對人力方面的問題，呂淑貞指出，現有約600多位完成訓練的專業人員，每個模組約5至20人，未來擬逐漸擴增為至少10名種子教師、30名指導員、30名協助員，等於每個模組需要70人，估計目前缺口約7000人，但相信經過訓練，很快就可以補上。

衛福部護理及健康照護司簡任技正陳青梅強調，德國研究曾經發現，針對有早期失能或失智的民眾，進行3個月預防及延緩症狀的訓練，每個人可以為政府省下10萬元，而目前衰弱老人、輕度失能者等約14萬人，若是相關業務推展順利，今年底希望服務目標的涵蓋率可達3成、約4至5萬人。

高雄醫學大學職能治療學系助理教授蔡宜蓉說，過去類似的課程，主要集中於運動類，但現在則是相對聚焦於生活功能重建，例如學會自己盥洗、用餐，或是白天做其他的事情。

中華民國職能治療師公會全聯會理事長張自強也強調，衰弱族群除了要注意體能退化的問題外，還需要加入健康促進的生活型態概念與介入；而輕中度失能族群，則需要維持促進健康的活動參與，並在引導下改善生活活動型態，以適度的提升其功能。

張自強指出，職能治療師透過建構失智症的社區照顧服務，利用非藥物治療的活動，維持個案最佳功能狀態，並藉由團體活動進行，同時提供照顧者喘息與交流空間，且安排照顧者參與照顧訓練課程，增加照顧者在家面對失智個案的應變能力，期望藉以提升個案與照顧者的生活品質。