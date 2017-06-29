信義葡萄馬拉松禮品竟送傘 公所：晴雨都適用

信義鄉葡萄馬拉松以高山路跑與在地盛產水果葡萄為號召，參加選手都感到相當特別。（記者劉濱銓攝）

2017-06-29 18:31

〔記者劉濱銓／南投報導〕信義鄉今年不辦滑水道活動，將活動重心放在10月28日的葡萄馬拉松，惟過去報名多出現秒殺盛況，今年卻異常冷清，公所為此推出早鳥禮品，前1600名可獲限量紀念傘，只是有民眾得知禮品送傘覺得「怪怪的」，公所則回應，往年活動偶有細雨，且雨傘不論晴雨都能用，實用性高，民眾可以輕鬆看待。

即將邁入第8屆的信義葡萄馬拉松，因能挑戰高山公路行程，欣賞沿途山林景緻，加上沿路補給還是當地盛產的葡萄，以及番茄、彩椒，賽後也能品嘗布農烤大豬，濃濃的高山、物產，以及原民特色，深受跑者歡迎，惟近年全台各地瘋辦路跑，以致去年信義葡馬參加者略減，公所為此加碼贈送紀念品，盼路跑人潮回流。

惟有民眾得知報名早鳥禮是葡馬紀念傘，覺得怪怪的，因為台灣人一般很少在送傘，因為傘有「散」的諧音，贈禮大多避免送傘，怎麼紀念品反而會送傘。

對此，信義鄉長史強說，此次雨傘贈品特別設計葡馬logo，相當有紀念意義，而過去葡馬開跑偶有毛毛雨，送傘正好可以派上用場，尤其近年極端天候，天氣型態不是下大雨就是出大太陽，雨傘不論晴雨都適用，民眾其實不用太介意。

信義在地鄉親則說，原住民沒有不能送傘的禁忌，而且活動若下起毛毛雨，有免費的傘可用為何不撐傘，有些傳統的禁忌或說法，其實參考就好。

南投縣文化局長林榮森則解釋，送傘禁忌見仁見智，因環境、情境而異，例如有些寫在摺扇的書法作品，已經成為藝術品了，收到的人並不認為只是扇子，遑論去在意扇與「散」也有諧音，只要送禮者是好意，收禮者輕鬆以對，或許可以漸漸破除諧音迷信。

公所也進一步表示，紀念傘印有Q版布農人偶、台灣黑熊、飛鼠，以及山豬咬葡萄等，式樣可愛精緻，而葡馬除以水果當補給外，已許久未推出的小米酒補給品，此次也將強勢回歸，不過為避免路跑飲酒，小米酒只在終點提供，讓跑者可以一邊品嘗布農烤大豬，一邊淺嚐甜香小米酒，盼活動能讓跑者在涼爽的環境暢跑，也能體驗最具高山原民氣息的活動，報名至7月14日止。