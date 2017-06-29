馬公市立托兒所創意 小朋友製作黑糖糕

小朋友戴上廚師帽，或擔任小小解說員各司其職。（記者劉禹慶攝）

2017-06-29 19:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕黑糖糕是澎湖伴手禮特產，許多人都吃過，但卻很少自己製作；馬公市立托兒所今舉辦「創意黑糖糕成果發表會」，由小朋友製作各種口味黑糖糕，邀請師生、家長們共享，同時也送至馬公市公所分享給員工們，大家都讚不絕口。

小朋友的創意真是無限！不同於坊間原味黑糖糕口味，小朋友們做的黑糖糕相當多樣化，除了原味之外，還有仙人掌、海菜、花生、紅豆、杏仁、桂圓、葡萄乾等等口味，馬公市托所長翁志明指出，這些真的都是小朋友做的喔！學校方面先請黑糖糕業者來到校園教學，老師輔導學生調配食材比例，並共同討論可以做什麼味道的黑糖糕，然後再邀請家長們來到學校共享成果，促進親子間互動。

現場小朋友們有的擔任小小解說員，有的戴著廚師帽幫忙夾黑糖糕，有的忙進忙出為家長服務，也有小朋友與家長們互餵黑糖糕，聊聊學校的事情，校園氣氛非常和樂。吃過的家長及公所員工們都說，小朋友們做的黑糖糕真的好吃，不會太甜，口感Ｑ彈、紮實，又料好實在。

馬公市長葉竹林表示，市托老師們都很認真的設計課程，教學內容豐富多元，像是去菜市場買菜，體驗家長持家的辛苦；還有配合節慶舉辦春節、端午等認識地方文化活動以及讀經教育等，培育小朋友們多方面發展，允文允武，開開心心邊玩邊學，今天的創意黑糖糕更讓外界驚豔，期望市托的小朋友們，在學校都能快樂學習，透過各種體驗及探索，培養出自己的興趣。