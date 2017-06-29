國立大學變「包租公」！百萬太陽能屋頂出現在裡...

2017-06-29 18:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕國立彰化師範大學與光電業者合作，在進德校區約20年屋齡、共100坪的體育館屋頂，設置太陽能發電系統，預計1年創造300萬元賣電收入，每月供應174家庭用電量，校方還可連續收20年、每年30萬元的固定租金，更賺到1套全新專供校園使用的太陽能光電發電系統，學校不花一毛錢，解決屋頂漏水和室內降溫、節省空調用電，「百萬太陽能屋頂」今天宣告在校園播種萌芽！

越來越多機關學校設置太陽能光電，國內外保育團體憂心綠能光電對生態界的危害，歐洲已有野鳥被太陽能光電曬死的問題出現，對此，彰師大公共關係與校友服務中心主任蕭輔力表示，屋頂架高，非外國陸地平面草坪，對鳥類不會造成殺傷力。

森林系畢業的彰師大總務處組長鍾昇興表示，國外大面積集中式發電，國內分散式小面積，熱溫比不上大面積集中發電，鳥類眼睛在頭部的左右兩側，沒有直視日照的疑慮和風險性，不會危及八卦山林木生態。

校方今舉行啟用典禮，校長郭艶光、大同公司太陽能內銷處副處長黃允巍等人共同按下啟用鈕，宣告彰師大成為全國第1所光電師範大學，從空拍圖顯示，體育館屋頂建構千片太陽能板，一片片藍色板塊排列有序，遮蔽屋頂、隔絕太陽直射屋頂，蔚為壯觀。

蕭輔力說，100坪的屋頂設置1584片太陽能板，設置總容量467.28kwp（電的功率單位，kw代表瓩、p代表（peak）峰值），估算1年可發電達62萬5945度，1度4.811元計算，1年可以賣給台電約300萬元，若用住家每戶每月平均用300度換算，這套屋預太陽能系統每月供應174戶用電量。

蕭輔力表示，學校屋頂平坦，面積夠大，光電業者可降低設置成本，而學校每年固定租金收益，還因屋頂多了太陽能板而隔絕太陽直射屋頂，今後若學校在體育館辦大型活動，可以節省18%的空調用電，節能減碳還活化閒置屋頂空間，響應政府政策。