「用生命交換生命」 蘭陽女中老師黃子娟獲杏壇芬芳獎

2017-06-29 18:24

［記者簡惠茹／宜蘭報導］蘭陽女中國文老師黃子娟獲得106年度杏壇芬芳獎，為人師表27年期間，她說，老師的工作就像在暗室點亮一根蠟燭，找到每個學生身上的亮點，肯定學生的強處，用生命交換生命，情感交換情感。

黃子娟從高雄師範大學國文系畢業後，繼續到政治大學教育研究所完成學業，畢業後在頭城國中任教3年，其他教師生涯都是在國立蘭陽女中度過，帶領過許多學生拿下新詩、散文與小說的文學獎項，今年黃子娟獲得高中職組杏壇芬芳獎的榮譽，宜蘭縣還有宜蘭特殊教育學校老師黃玉滿，在特教組獲獎。

每次上課前，黃子娟備課時間都長達6、7個小時以上，她說，她會先問自己這堂課要讓孩子學到什麼？許多孩子都有疑問為什麼現在不會使用文言文，我們還要學他？所以她往往會以故事引導學生，從國文課培養的不只是口語表達與寫作，更重要的是人生態度和價值觀，這些讓孩子一輩子帶著走的能力。

黃子娟形容老師的工作，就是從每個孩子身上找到亮點，她說，每個孩子都像璞玉，慢慢的磨就會展現才能，例如她曾經陪一個孩子修改文章修改長達三年，最後孩子一舉在全國學生文學獎獲獎，獎項的背後，都是付出很大的心血，老師就像在暗室點亮蠟燭的人，找出孩子身上的才能。

「不只是單向授課，更從孩子身上獲得感動，一起前進。」黃子娟說，曾經指導過一名學生獲得全球華文學聲文學獎新詩第一名，學生獲得一萬五千元的獎金後，跟她說，阿嬤說要好好謝謝老師，這是家裡接下來兩個月的生活費，黃子娟不禁掉下眼淚，她才發現，為學生改的不只是一篇文章，而是更大的善的循環，只

黃子娟說，得獎的意義，就是讓自己莫忘初衷、擇善固執，孩子都是真心與你相對，老師更要真心真誠對待學生，用生命交換生命，情感交換情感，就算學生以後不記得你的名字，但是曾經記得有個老師在高中時期教會她許多東西，那就足夠了。