暑假十條親子共遊輕旅行 雲林讓你玩透透

縣長李進勇製作「雲林百寶冰」，邀全國民眾來雲林清涼一夏。 （記者詹士弘攝）

2017-06-29 17:54

〔記者詹士弘／雲林報導〕吃芋頭冰、採玉米、剝蚵，難得的農村體驗，都在雲林縣，十條親子共遊輕旅行，讓民眾可體驗雲林農村之美，縣長李進勇邀全國遊客暑假到雲林「七逃」。

李進勇今天「下廚」剉冰，淋上雲林古坑、林內、虎尾、北港、口湖等地包含咖啡凍、花豆、花生、地瓜圓、蜜芋頭、糖水和烏魚子酥等特產，製作「雲林百寶冰」，邀全國民眾來雲林清涼一夏。

李進勇說，農村輕旅行能讓民眾能深入體驗農村生活，體會雲林自然生態、人文風采、產業之美；以「芋見幸福烏塗好好玩」旅程為例，除安排親子到田裡採芋頭、聽取生態解說，還能DIY芋圓或籠仔笱編織活動，並享用芋頭風味餐、芋圓冰品。

還有「海海人生體驗營、鮮饗在地樂悠遊」，則可享受海風摸蛤仔兼洗褲、剝蚵、烤烏魚子，其他鄉鎮則推出採筍、現採現煮玉米、拔花生、魔豆村生態探索營、捏陶小達人及兩天一夜的稻田音樂會。

文化處長林孟儀表示，因應暑假到來，文化處整合山線、海線及平原各農村特色景點，推動十條體驗路線，讓小朋友到雲林體驗難得的農村生活，所有資訊可在縣內旅遊中心索取或透過網路查詢，用電話報名，就能到雲林吃喝玩樂。

十條輕旅行路線包括「虎尾FUN暑假、拔花生趣」、「小鎮濃情、花現虎尾輕旅行」、「古坑竹筍輕旅行」、「古坑魔豆村生態一日探索營」、「土庫假日農夫體驗活動」、「土庫小鎮種子輕旅行、一日農夫心體驗」、「水林捏陶去」、「水雲林-友善小農幸福輕旅行稻田裡的音樂會」、「口胡海海人生體驗營」、「口湖鮮饗在地樂悠遊」、「芋見幸福在林內」、「台西海口生活館」等。

相關活動DM可至雲林四大旅服中心，斗六、虎尾、北港與草嶺索取或電洽05-5523181。