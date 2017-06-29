民間租市有地蓋花市 由中市府擔任起造人

台灣區花卉運銷合作社租用市有地興建花市，將由市府擔任起造人並申請使照。（記者黃鐘山攝）

2017-06-29 18:51

〔記者黃鐘山／台中報導〕台灣區花卉運銷合作社租用市有地興建花市，由市府出具土地同意書，但議會財經委員會今天審議時，朝野議員擔心市府權益不保，會議主席蘇柏興裁決退回提案，並要求市府為起造人；市府從善如流，允諾改由市府擔任起造人並申請使照。

市府指出，台灣區花卉運銷合作社租用南屯區永新段83-1地號、占地1萬平方公尺的市有土地，經營台中市花卉批發市場，為申請花市永久性建築物使用執照，擬依土地法第25條規定辦理後，由市府出具土地使用同意書，辦理後績補照程序。

經發局長呂曜志表示，為了公共利益，市府希望由台灣區花卉運銷合作社當起造人，除在契約上載明地上物所有權屬市府所有，契約期間到113年10月31日止，並約定期滿前1年即112年10月31日前，將承租土地所興建的建物無償轉讓給市府。

但在場多位議員認為，前市長胡志強時代，原在惠文路、向上路口的惠文花市就發生租約到期，市府還要打官司耗費2千萬元搬遷費才取回市有財產，為了看緊市民荷包和保護市有財產，建議由市府當起造人興建花市，避免重蹈覆轍。

議員楊正中說，照民間的契約起造人都是地主才對，這種事已有了前車之鑑，市府應該搞清楚出具土地使用同意書之後的權利、義務關係，創造市府與業者達到雙贏，才能避免再發生「賠了夫人又折兵」的憾事。

議員邱素貞指出，該合作社當起造人，可以節稅，市府也有規費收入，但該土地公告現值高達11億元，一旦被拿去抵押，市府恐「拿錢放人」；未來興建規劃到底如何？不清楚，如發生糾紛，雙方走上官司，徒增困擾，她反對市府便宜行事，由合作社當起造人興建花市。